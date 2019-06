Rubiera, furto notturno al ristorante Sider Park

RUBIERA (Reggio Emilia) – Furto notturno al ristorante Sider Park di Rubiera in via Del Ponte. I ladri, dopo aver forzato una finestra, sono entrati nel locale rubando, stando ai primi controlli in corso di esatto inventario, il registratore della cassa con il fondo cassa, un computer e altri beni. I danni sono in corso di esatta quantificazione. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Rubiera per furto aggravato contro ignoti.