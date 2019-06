REGGIO EMILIA – Un pakistano di 32 anni è stato accoltellato alla schiena, oggi pomeriggio in via Roma, verso le 17,30, vicino a un negozio etnico all’incrocio con via Filippo Re. Il ferimento è avvenuto al termine di una rissa con un altro connazionale. Sul posto sono subito arrivate due ambulanze e due volanti della polizia. L’immigrato si trova ora ricoverato in gravi condizioni al Santa Maria Nuova. A ci sono tracce di sangue. La polizia ha fermato due connazionali della vittima, un 61enne e un 41enne.