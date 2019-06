Reggio Emilia, dove andare nel fine settimana

REGGIO EMILIA – Fine settimana ricco di appuntamenti in città e provincia. Pubblichiamo un elenco dei principali eventi ricordandovi che la data di pubblicazione è quella di venerdì 21 giugno e che gli eventi vanno fino a domenica 23 giugno.

Città

Chiostri di San Pietro: Prosegue anche in estate la XV edizione di Soli Deo Gloria. Organi, suoni e voci della città, importante rassegna concertistica a cura di Renato Negri. Il primo appuntamento è venerdì sera alle 21.30 ai Chiostri di San Pietro con la Festa Europea della Musica, nell’ambito del progetto Alif Aleph Alfa. Sul palco allestito nel Chiostro grande del complesso di San Pietro si esibiranno in un programma di musiche delle tradizioni europee, mediorientali, ebraiche: il gruppo iraniano composto da Dara Nowroozi (kitar), Elyar Tahouri (tar), Vahid E. Hosseini (setar), Reza Moafpoorian (tombak, darbuka, cajon); la giovane soprano ebrea proveniente da Israele Ahava Katzin e l’attrice e cantante italiana di origini ebraica Cristina Miriam Chiaffoni che avrà anche il compito di presentare la serata. Partecipano anche il Coro di voci bianche CavriCanto, diretto da Ilaria Cavalca e accompagnato al pianoforte da Nicole Costoli, e il Coro Alif Aleph Alfa formatosi per questa occasione, diretto da Silvia Perucchetti, che interpreteranno musiche del nostro continente. Contrappunteranno le voci gli strumentisti Simone Copellini alla tromba e al flicorno, e Patrizio Ligabue al didgeridoo e canto armonico. La serata avrà un ospite d’eccezione proveniente da Baltimora (Stati Uniti d’America), il jazzista americano di origini egiziane Todd Marcus il quale suonerà il clarinetto basso.

Mauriziano: una notte di “streghe, eretici e tradizioni”. La si potrà vivere, accompagnata dagli immancabili tortelli, domenica al Parco del Mauriziano, nell’omonimo quartiere alla periferia est di Reggio, a fianco della via Emilia. L’evento, organizzato dai Musei Civici, prenderà il via alle 18 e sarà articolato in tre parti. La prima sarà dedicata ai bambini con narrazioni a cura della biblioteca di Ospizio mentre la terza è pensata per un pubblico adulti. In modi diversi si potranno approfondire le usanze legate alla festa di San Giovanni e assistere ad una breve rappresentazione sulle streghe e sugli eretici reggiani dei secoli passati. Fra i due momenti non mancherà il cibo, con la classicissima tortellata con tortelli di erbette conditi con burro e salvia, preparati in questi giorni dai volontari del circolo Venezia. Inoltre, la Compagnia del Nocino di Fabbrico parlerà della ricetta del nocino. Per informazioni, 0522/553501.

Fabbrica della birra: un sabato di birra, musica, danza tutto griffato Reggio. È quello a cui si potrà partecipare domani alla Fabbrica della Birra di via dei Gonzaga, a fianco del complesso dell’Italghisa sulla strada verso l’autostrada e verso Sesso. Nel locale cittadino si alterneranno musicisti, danzatori, mastri birrai per una lunga festa organizzata per celebrare il primo sabato d’estate. Ad organizzare il tutto, i componenti della band reggiana dei Teddy Beer, specializzati in rock degli anni ’50 e ’60. I ragazzi del gruppo hanno messo insieme tanti amici e colleghi, per allestire un lungo cartellone che dalle 18.30 porterà sino alle 23, sempre affiancato dalla possibilità di mangiare le specialità del locale e soprattutto la vasta selezione di birre a disposizione della Fabbrica.

Provincia

Albinea: anche quest’anno alla cantina di Albinea Canali non poteva mancare l’appuntamento con “Tortelli & Lambrusco” (Domenica 23 Giugno ore 20.30). Si parte con un aperitivo di benvenuto, per continuare con un antipasto di salumi misti, per arrivare al pezzo forte della serata, i tanto attesi Tortelli, di cui vi proponiamo una selezione di 5 varie tipologie diverse sia nel ripieno che nel condimento. Per finire un dessert di torte da forno a centro tavola. Ad accompagnare questa interessante proposta una selezione dei nostri migliori Lambruschi. Costo della serata tutto compreso € 25,00 a persona.

Quattro Castella: nel fine settimana torna a Montecavolo “Dona un sorriso”. Sabato 22 e domenica 23 appuntamento con la celebre “festa sulla spiaggia”. Tutto pronto a Montecavolo per la decima edizione di “Dona un sorriso”, l’ormai celebre “festa sulla spiaggia” che ogni anno richiama nella centrale piazzetta migliaia di persone. Promossa in collaborazione con la Proloco Matildica e la Piadineria, con il patrocinio del Comune di Quattro Castella, la manifestazione da sempre abbina al divertimento di un vero e proprio happening sulla sabbia un messaggio di solidarietà con parte del ricavato che anche quest’anno sarà devoluto in beneficienza all’Aisla, l’Associazione italiana Sclerosi laterale amiotrofica. Non mancheranno esibizioni di danza e lezioni di ballo e sport gratuite. In programma anche la terza edizione del torneo di beach volley dedicato alla memoria di Erika Reverberi, organizzato con enorme affetto da tutti i suoi amici. E verso sera tutti in spiaggia dove dj DavideRivaz, (sabato 22) e dj Carlo “El Mambo” Mambrini, (domenica 23), apriranno le danze con musica fino notte a fonda. Tra piadine, birre, cocco, cocktail e bomboloni, a Montecavolo per un week end ci sarà un pezzo di Riviera romagnola.

Quattro Castella: la Cantina Garibaldi di Puianello domenica proporrà un menù fisso con piatti abbondanti di tortelli fatti a mano. Come di consueto per i fine settimana, vi saranno concerti dal vivo e selezioni musicali ad accompagnare la cena. È consigliata la prenotazione, via Whatsapp al 335/5826060 o al numero di telefono 0522/372065.

Quattro Castella: sabato dalle 20.30 tortellata di San Giovanni alla sede della Maestà della Battaglia, in via Pasubio 2, con prenotazioni al 340/8102625.

Montecchio: sabato al Parco Enza di Montecchio, a partire dalle 19.30, sarà di nuovo tempo di tortellata, giunta alla 27esima edizione.

San Polo: gastronomia e beneficenza viaggiano insieme nella tradizionale tortellata organizzata sabato a San Polo d’Enza dalla sezione Avis di San Polo e Canossa. Si parte alle 19.30 nella sede dell’associazione in via Ghirardi 1 (ex dispensario). I tortelli piegati dai volontari sono oltre 12mila e si potranno anche acquistare da asporto, oltre che mangiare sul posto. In caso di maltempo, si recupera lunedì 24 giugno.

Montecchio: tutto pronto per il grande concerto, di scena sabato 22 in occasione del terzo concerto del Giugno Musicale a Montecchio Emilia. Questa volta tocca al Duo Avalokite formato dalla arpista Patrizia Boniolo e dal percussionista Guido Facchin, autore quest’ultimo dei più importanti trattati di percussioni oggi editi in Italia. Il duo presenta con “Lo spirito del suono” un interessante viaggio alla scoperta degli innumerevoli strumenti etnici e delle percussioni utilizzate in un clima delicato legato alla spiritualità. Dalla canzone popolare fino al mantra o al colore timbrico di orientali suggestioni risuonano le musiche del progetto nei brani di Andrea Talmelli, Federico Garcia Lorca, Guido Facchin, Murray Schafer e Nazarian. Il concerto si terrà al Castello Medievale di Montecchio, ad ingresso libero con inizio alle ore 18.

Cadelbosco Sopra: sabato alle 22 all’Oldo Birrificio-Corte della Birra di Cadelbosco Sopra, in via dell’Oldo 3, arrivano i “Siska”, la band veneta rivelazione del panorama hard rock e heavy metal italiano. Dopo aver fatto da gruppo spalla ai leggendari Skid Row e prossimamente ai Whitesnake/David Coverdale di bucarest, i Siska tornano ad esibirsi in Emilia-Romagna con il loro repertorio di cover di mostri sacri, dagli Iron Maiden e Ozzy Osbourne.

Boretto: sabato sera ritorna PiroPo, l’evento più luminoso dell’estate a cura della Proloco di Boretto, diventato ormai un appuntamento fisso dell’estate rivierasca, che ogni anno riesce a richiamare circa 10mila persone, provenienti anche da fuori provincia. In occasione della 59esima edizione della Sagra del Po, luminarie e fuochi d’artificio, coreografie che dipingono il cielo e le acque con effetti di luce strabilianti saranno dunque ancora protagonisti, pronti a lasciare a bocca aperta gli spettatori, pronti come sempre a giungere in massa per gustarsi lo spettacolo di luci. La serata prenderà il via alle 19 con l’apertura dell’area ristoro che vedrà la presenza, oltre che del ristorante Il Beccaccino sul Po e del bar Life Lido Po, di un gruppo di truck di street food e dell’area espositori, con un ricco mercatino handmade sulla riva del fiume. Dalle 20, animazione con artisti di strada, spettacoli itineranti e giochi d’epoca per grandi e bambini a cura di Focoleria. Alle 22.30 lo spettacolo si sposta, come da tradizione, sulle acque del grande fiume con il “Toat Show” di River Passion e la fiaccolata dei canottieri. A seguire, l sontuoso show pirotecnico a cura di Pyroitaly.

Reggiolo: venerdì alla Festa della Birra di Reggiolo, al Parco dei Salici, originale serata con musica anni ’80 e ’90 proposta da Radio Stella, con dj Luca Verbeni, e l’animazione di Filippo Verni e Les Divas.

Novellara: sarà un weekend di musica e divertimento per festeggiare l’inizio dell’estate: come nel 2018, anche nel 2019 torna l’esplosivo binomio fra Notte Rosa e Beach Party, che si svolgeranno rispettivamente sabato 22 e domenica 23 giugno in Piazza Unità d’Italia a Novellara. La prima è l’iniziativa con concerti, esibizioni, cene in piazza, bancarelle, intrattenimento per bambini e tante altre sorprese; la seconda è l’ormai classico party organizzato dal Bar Roma, che trasforma Piazza Unità d’Italia in una spiaggia. Quest’anno però gli organizzatori hanno voluto esagerare, proponendo un’iniziativa anche per il venerdì 21 giugno. Sul palco di “Movida 42017” (questo il nome dell’iniziativa) salirà una band che non ha bisogno di presentazioni, gli Spingi Gonzales, che da oltre 15 anni fa del coinvolgimento del pubblico la propria forza, facendo ballare e cantare con i più grandi successi della musica italiana e mondiale. A seguire DJ set by DJ AL. Sabato 22 giugno la Piazza Unità d’Italia si colorerà invece di rosa, con il ritorno della Notte Rosa di Novellara, che avrà come ospite musicale Musical Project, con una una scaletta fondamentalmente rock che, passando da un momento di tributo a band leggendarie come Queen, Led Zeppelin e Beatles, approda ad alcuni dei principali momenti dei più importanti musical della storia, (come Grease, Hair, Jesus Christ Superstar, Sister act, Disney e tanti altri), organizzandoli in medley tematici. Gran finale domenica 23 giugno con il Beach Party, che da vent’anni è un marchio di fabbrica del Bar Roma: a succedersi sul palco saranno i DJ che hanno partecipato ai precedenti Beach Party, più una novità (Jonny Alai, Stikky B2B Mattia Agnelli e Cucco). Tutte le sere sarà possibile cenare in piazza, a cura del Comitato turistico novellarese (Per info e prenotazioni Tavoli 3703662440 (tel. – sms – whatsapp).

Correggio: domenica al Garten di Correggio, in via San Martino 3, è in programma “Aspettando la rugiada” con la cantante Maria Antonietta. Ingresso alle 19.30, alle 21 si va in tavola con la tradizionale tortellata.

Toano: sabato a Quara di Toano sarà anticipata di un giorno la classica tortellata di San Giovani da anni promossa dalla Pro Loco del paesino. L’appuntamento è stato organizzato a partire dalle 19.30 al parco giochi di Quara per la cena con vari tipi di tortelli, gnocco fritto, salumi, formaggi e patatine fritte. Dalle 21 musica dal vivo per chiudere con dj set, cocktail e birra.

Casina: a Casina la bella stagione si festeggia con lo Street food e il Tinga Raduno. Dal 21 al 23 giugno ritorna in Appennino la consueta festa del cibo di strada e del Tinga Raduno. Un evento con tanta musica, spettacoli, mercatini e giochi per i più piccoli. Casina si conferma regina dello Street food. Dal 21 al 23 giugno sono in arrivo, nel comune dell’Appennino Emiliano, tanti stand gastronomici che offriranno golose pietanze ai passanti. Cibo cucinato al momento provenienti da ogni zona d’Italia e dal mondo, accompagnato da tanto divertimento, balli latinoamericani, giochi per i più piccoli e dal consueto motoraduno Tinga. Festa anche sabato 22 e domenica 23 giugno. Sabato è previsto il mercatino settimanale in via Caduti della Libertà dalle 8.30. E alle 12.00 si riparte con lo Street Food e attrazioni dedicate a grandi e bambini. Alla sera dalle 22:30 speciale evento musicale con il gruppo ligure New Generation sound. L’ultimo giorno, infine, domenica 23 giugno, oltre agli stand gastronomici è previsto il mercatino del riuso dalle 9.00 alle 20.00 in via Caduti della Libertà e lo spettacolo di balli latini con La Strada Latina”.

Casina: sabato e domenica torna anche nel 2019 la festa di Leguigno di Casina, uno dei classici dell’avvio dell’estate in montagna. La tortellata inizierà alle 19 nell’area feste vicino alla chiesa del paese. Oltre alla musica e ai dj set il piatto forte, letteralmente, sono i tortelli preparati a mano dai volontari dall’associazione Amici di Leguigno nelle scorse settimane. Ogni parte del piatto, dalla pasta al ripieno di erbette e ricotta, è rigorosamente locale. Per informazioni, 3396853886.

Castelnovo Monti: sabato 22 e domenica 23 giugno al Parco Tegge di Felina è in programma la prima edizione della festa multietnica “Felina Senza Frontiere”. Dunque il weekend del 22 e 23 giugno intende far conoscere cibi, musica, danze, cultura dai vari Paesi stranieri le cui comunità sono presenti sul territorio da ormai parecchi anni, e da cui provengono tante persone che ormai sono concittadini residenti in montagna. Al Parco Tegge il ristorante servirà pietanze tipiche dei vari Paesi stranieri, mentre nell’area esterna al sabato si esibiranno gruppi musicali etnici. La domenica ci sarà anche una spettacolare edizione dei “Giochi senza frontiere”, dalle 16 alle 18: cinque squadre miste, composte da italiani e stranieri insieme, si sfideranno in gare amichevoli all’aria aperta.