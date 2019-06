Pallacanestro Reggiana, il nuovo allenatore è Maurizio Buscaglia

REGGIO EMILIA – Pallacanestro Reggiana ha raggiunto un accordo triennale, con opzione di uscita bilaterale al termine della seconda stagione sportiva, con Maurizio Buscaglia, che sarà il nuovo capo allenatore biancorosso.

Buscaglia, 50 anni, nasce a Bari ma inizia la sua carriera nel settore giovanile del Grifone Perugia. Nel 1996 il primo incarico “senior”, sulla panchina del Piove di Sacco (Serie B2), seguito poi da quello ai Bears Mestre in Serie B d’Eccellenza nel 2002. Nel 2003 il primo approdo all’Aquila Trento, dove conquista la promozione dalla Serie C1 alla B2. Dopo una parentesi ancora a Mestre e successivamente a Perugia (dove viene promosso in B1), nel 2010 torna a Trento, dove resterà fino alla stagione appena conclusa.

Nei nove anni alla guida dell’Aquila la sua è una vera e propria “escalation” di risultati e riconoscimenti individuali: la doppia promozione dalla B alla Serie A, la Coppa Italia di Legadue, la conquista di cinque playoff consecutivi, due dei quali con il raggiungimento della finale Scudetto ed i premi come Miglior Allenatore della Legabasket nel 2015 e di Miglior Allenatore dell’Eurocup 2016, nella quale guida Trento fino alla semifinale.

Oltre alla carriera nelle squadre di club, Buscaglia ha anche allenato nel biennio 2016-2017 la Nazionale Italiana Under 20, partecipando all’Europeo di categoria.

Ha detto il presidente biancorosso Licia Ferrarini: “Con grande soddisfazione annunciamo il nostro nuovo allenatore, Maurizio Buscaglia è un tecnico che conosciamo, stimiamo ed ammiriamo da tempo, anche in virtù dei grandi successi ottenuti sulla panchina di Trento, club a noi molto vicino come valori e filosofia societaria. Abbiamo siglato un contratto triennale nell’ottica di un progetto nel quale la Pallacanestro Reggiana ambisce e sogna di guardare oltre la prossima stagione. Rivolgiamo a Maurizio un caloroso benvenuto nella famiglia biancorossa e lo ringraziamo per aver accettato la nostra proposta con grande motivazione”.

Ha detto invece Maurizio Buscaglia: “Sono davvero contento, entro a far parte di un club che ho sempre rispettato molto e che ho imparato a seguire ed osservare nelle tante volte in cui abbiamo giocato contro. Ho avuto splendide impressioni dai colloqui svolti: mi son sentito subito coinvolto, mi ha fatto piacere sapere che la Pallacanestro Reggiana aveva individuato me come la persona giusta. Percepire un buon feeling fin da subito è per me elemento fondamentale nell’intraprendere con grande entusiasmo questo nuovo percorso, che non vedo l’ora di iniziare”.