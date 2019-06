Pallacanestro Reggiana, Grissin Bon sponsor solo per un anno

REGGIO EMILIA – Pallacanestro Reggiana ha raggiunto un accordo annuale con la Grissin Bon che estenderà la sua sponsorizzazione come main sponsor della società biancorossa fino al 30 giugno 2020.

Grissin Bon ha esordito nella stagione 2013/2014 come main sponsor della squadra con un accordo biennale. La società con sede a Calerno di Sant’Ilario d’Enza ha poi deciso di essere al fianco dei biancorossi anche in Europa, sponsorizzando la Final4 EuroChallenge nel 2014 e nella stagione successiva in qualità di Title Sponsor per l’Eurocup. Successivamente, altri due rinnovi biennali hanno accompagnato il percorso della Pallacanestro Reggiana fino ad oggi.

Ha detto il patron Stefano Landi: “Quando qualche mese fa avevo anticipato a Pietro Bernardelli che la stagione 2019/2020 sarebbe stata la mia ultima da patron della Pallacanestro Reggiana, lui mi aveva assicurato che sarebbe rimasto al nostro fianco. Questa firma dimostra nuovamente l’impegno di un grande imprenditore e di una azienda importante come Grissin Bon verso la nostra società e verso tutta la città”.

Ha aggiunto il presidente biancorosso Licia Ferrarini: “La firma del rinnovo con Grissin Bon rappresenta un altro passo importante verso la stagione che sta per iniziare, nonché un segnale di stima e di orgoglio verso il nostro club, che ancora una volta ed ancora di più si identifica nel prestigioso marchio Grissin Bon. Il rinnovo di questo sodalizio è la dimostrazione di come un grande imprenditore come Pietro Bernardelli non abbia mai voluto far mancare il proprio sostegno al nostro Patron Stefano Landi. Auspichiamo che tutte le altre aziende che sono legate a noi seguano l’esempio di Grissin Bon e ringrazio nuovamente Pietro per la fiducia accordata”.

Pallacanestro Reggiana ricorda che Grissin Bon è la decima azienda che ha deciso di legare il proprio marchio alla squadra di Reggio Emilia come Title Sponsor. Dal 1974 ad oggi si sono succedute: Magazzini Jolly, Cantine Riunite, Sidis, Ceramica Campeginese, Meta System, CFM, Zucchetti Software, Bipop Carire e Trenkwalder.