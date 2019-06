REGGIO EMILIA – Il presidente dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Reggio Emilia, l’ingegner Paolo Guidetti, ha coordinato ieri una assemblea ordinaria molto partecipata, presso Pianderna AgriWellness a Scandiano, che l’intervento del professor ingegner Donato Carlea, nominato alla Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ha arricchito ulteriormente.

Il presidente Guidetti ha aperto i lavori dell’assemblea con la presentazione delle attività svolte dal Consiglio nell’ultimo anno e ha illustrato alcuni dati relativi allo stato dell’ordine professionale a livello nazionale e locale. “In Italia, gli ingegneri sono 241.791. A Reggio Emilia, gli iscritti all’Ordine sono 1505, di cui 1296 uomini e 209 donne – ha spiegato il presidente Guidetti – ma il dato particolarmente importante è quello relativo all’aumento dei giovani ingegneri e in particolare donne – ha evidenziato il presidente – registriamo con grande soddisfazione il forte aumento del numero delle donne iscritte all’Ordine, di cui il 63% ha una età inferiore ai 35 anni: un dato che conferma l’evoluzione e la forte modernità della professione nella società”.

Foto 3 di 6











Le numerose iniziative formative sono state riepilogate quindi dal Segretario dell’Ordine, ingegner Federico Serri, che ha ricordato agli iscritti come “la professione sia protetta e regolamentata anche tramite rigorosi obblighi formativi necessari per il corretto mantenimento dei requisiti richiesti per l’iscrizione all’ordine”. Formazione sostenuta anche dalla Fondazione, presieduta dall’ingegner Marco Poli, che ha ricordato “il costante impegno per la valorizzazione, la promozione e la formazione continua della figura professionale dell’ingegnere”. Il tesoriere Danilo Ferri ha quindi illustrato il bilancio consuntivo di esercizio 2018 e il bilancio preventivo 2019 che sono stati approvati all’unanimità dall’assemblea degli iscritti.

A seguire il professor ingegner Donato Carlea, considerato tra i massimi esperti nazionali nel settore dei Lavori pubblici, nell’atteso intervento ha condiviso con i colleghi ingegneri la sua vasta esperienza, spronandoli a riflettere su alcuni temi, come gli investimenti urgenti “per mettere in sicurezza il Paese attraverso procedimenti semplici e trasparenti in cui gli ordini professionali abbiano il ruolo di garanti dei processi” e “la difficile condizione lavorativa dei giovani che vanno aiutati ad inserirsi professionalmente tramite politiche più efficaci in grado di migliorare la relazione tra università e mondo del lavoro per portare nuove idee e nuove energie ai vertici delle professioni e delle pubbliche amministrazioni”.

A ricordo della giornata reggiana, il presidente Guidetti ha donato al professor Carlea il Primo Tricolore.

L’assemblea è proseguita con la consegna della medaglia d’oro ai tre cosiddetti “senatori” dell’Ordine, gli ingegneri Alcide Arlotti, Tullio Corradi, Alessandro Davoli che hanno raggiunto il ragguardevole traguardo dei cinquant’anni dalla laurea.

Infine sono stati presentati ufficialmente ai colleghi i trenta giovani ingegneri (11 donne e 19 uomini) che si sono iscritti all’Ordine della provincia di Reggio Emilia nell’ultimo anno e ai quali il professor Carlea e tutta la platea ha rivolto un caloroso augurio di buon lavoro.

All’assemblea hanno partecipato anche i presidenti dell’Ordine degli Ingegneri di Piacenza l’ingegner Alberto Braghieri, di Parma l’ingegner Susanna Dondi, e di Modena l’ingegner Gabriele Giacobazzi che presiede anche la Federazione regionale dell’Ordine degli ingegneri dell’Emilia Romagna. Era presente inoltre il presidente del Collegio dei Geometri Federico Spallanzani e, in rappresentanza di Unindustria Reggio Emilia, il vicepresidente di Ance Reggio Emilia (associazione nazionale costruttori edili) Fabrizio Benassi.

Nuovi iscritti dell’ultimo anno all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Reggio Emilia

Lucrezia Bartoli, Isabella Berni, Giulia Civita, Luigi Costantini, Simona Cottafava, Marco Filippi, Simone Fornaciari, Lucia Foroni, Valentina Galeoni, Matteo Ghidoni, Margherita Gianferrari, Luca Guidetti, Massimo Guidetti, Fabio Iotti,Adriano Davide Serafino Leonforte, Martina Malagoli, Pietro Mattina, Tommaso Mendicino, Mattia Montanari, Claudio Morini, Roberto Morrone, Stefano Panisi, Simone Perdelli, Vito Rifino, Vanessa Ruffini, Maksym Rybak, Giulia Salsi, Niccolò Setti, Cristiano Tarozzi, Maria Chiara Zanichelli.