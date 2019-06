Novellara, sequestrata una sala scommesse abusiva

NOVELLARA (Reggio Emilia) – I carabinieri hanno sequestrato ieri una sala scommesse abusiva a Novellara che era stata aperta nei pressi di scuole frequentate da minori in spregio alla legge regionale e che era sprovvista delle autorizzazioni necessarie per esercitare quella attività. Nel locale, secondo quanto appurato dai carabinieri e dalla polizia muncipale locale, venivano raccolte le scommesse sportive per conto di una società in Austria non affiliata ai Monopoli di Stato.

Nel corso dei controlli dello scorso mese di maggio i carabinieri della stazione di Novellara, insieme alla polizia municipale, avevano identificato dei clienti che avevano appena fatto scommesse e altri che si apprestavano a farle nelle 9 postazioni presenti nel negozio.

Sebbene tra i clienti non fossero stati identificati minori il legale rappresentante, un 40enne casertano residente a Reggio Emilia , è stato comunque sanzionato amministrativamente dal Comune in considerazione che, stando a quanto accertato, la sala scommesse oltre a essere sprovvista di licenza è stata allestita in prossimità di scuole, frequentate da minori in spregio alle a legge regionale che vieta l’apertura di tali attività a distanza di non meno di 500 metri al fine di tutelare i minori dai rischi connessi alla ludopatia.

Il legale rappresentante dell’attività è stato anche indagato per esercizio abusivo dell’attività di gioco d’azzardo.