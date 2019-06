Novellara, auto come ariete contro un bar

NOVELLARA (Reggio Emilia) – Auto come ariete contro il bar Giardini, in via Papà Cervi a Novellara. E’ successo stanotte quando ignoti ladri, utilizzando come ariete un’auto, hanno sfondato la vetrata del bar entrando e rubando, da un primo controllo ancora in fase di esatto accertamento, una macchina cambia monete. Il danno complessivo è in corso di esatta stima. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Novellara per furto aggravato contro ignoti.