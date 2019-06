Migranti, Fiom e Pd Reggio Emilia si schierano con Sea Watch

REGGIO EMILIA – “Quando le leggi sono disumane, disubbidire e’ giusto”. Sostenendo la scelta della comandante della Sea watch 3, Carola Rackete, anche la Fiom-Cgil e il gruppo del Partito democratico di Reggio Emilia si schierano dalla parte dello sbarco immediato dei 42 migranti che stanno vagando da 14 giorni nel mar Mediterraneo.

“È ora che Governo e Unione europea smettano di cercare consensi sulla vita delle persone- dice il segretario generale della Fiom reggiana, Simone Vecchi – chiediamo che il porto di Lampedusa accolga subito i profughi”. L’obbligo di salvare vite “e’ il fondamento su cui si poggiano tutti gli altri diritti umani”, continua la Fiom in una nota appoggiando la decisione di ‘forzare’ il blocco navale della capitana della Sea watch 3.

“Ci offende il tempismo con cui il Governo risponda strumentalmente a episodi relativi al salvataggio di vite umane da parte delle ong e ci sdegna la velocita’ con cui si emettono decreti legge con carattere di urgenza abusando della retorica della sicurezza e contemporaneamente nulla si fa per evitare gli incidenti e le morti sul lavoro”, scrive il sindacato. La Fiom vorrebbe che si smetta “di parlare di emergenze che non esistono”, come ad esempio quella dei migranti, e pretende risposte “concrete ai problemi urlati a gran voce nelle manifestazioni di Milano, Firenze e Napoli del 14 giugno 2019”.

Il sindacato ritiene “disumano e non piu’ tollerabile la logica di chi sacrifica vite per interessi elettorali”. Anche il gruppo del Partito democratico di Reggio Emilia, guidato dal sindaco Luca Vecchi, e’ solidale con la Sea watch 3: i consiglieri si scattano una foto con in mano cartelli che formano la frase “Siamo con la #seawatch”.