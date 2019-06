REGGIO EMILIA – Micetti in cerca di casa. Anche quest’anno, come tutti gli anni in questo periodo, sono entrati in gattile tantissimi pelosetti, di sesso e colori diversi. Sono tutti già svezzati e abituati all’uso della lettiera, pronti per essere inseriti in una famiglia responsabile che li accolga con amore. Bellissimi e dolci cucciolotti con tanta voglia di giocare e essere coccolati. Si affidano sverminati, spulciati e con primo vaccino eseguito, li potete conoscere al Canile Intercomunale di Novellara Strada Valle 104 aperto dalle 8 alle 14 tutti i giorni, festivi compresi Per informazioni contattare Miria Cell 339.284.35.08