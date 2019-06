Mamma muore uccisa da una malattia a soli 32 anni

GUASTALLA (Reggio Emilia) – E’ morta mercoledì scorso, a soli 32 anni, all’hospice di Gaustalla, uccisa da una malattia che non le ha lasciato scampo, Maria Francesca Annichiarico. La donna lascia il marito, Michele Iannone e un figlio di 4 anni. Ieri mattina il funerale nella chiesa parrocchiale di San Martino.

La famiglia, originaria del Sud, si era trasferita nella nostra Bassa per motivi di lavoro. Maria Francesca, casalinga, dopo la nascita del figlio ha scoperto la malattia.

Rossella Annichiarico, sulla sua pagina Facebook, ha scritto: “Non so se sono riuscita a ringraziavi uno per uno per le condoglianze. L’affetto e il calore che ci avete dimostrato sono stati immensi, come immenso d’altronde era il suo spirito. Quando era coi bambini diventava allegra e spensierata, pronta a farli sorridere. Spero solo che adesso un pezzetto della sua allegria, energia e della sua forza venga trasferito a noi. Grazie di cuore a tutti”.