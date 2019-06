CASTELLARANO (Reggio Emilia) – La bella stagione tarda ad arrivare, ma questo non ferma sicuramente gli eventi che da anni segnano le serate di festa nel territorio. Tra queste vediamo sicuramente quelle della Asd di danza La Luna Latina di Castellarano che ha fatto della danza una missione. Abbiamo intervistato Pietro Zini, fondatore e presidente.

Buongiorno Pietro, parlaci dell’associazione

L’associazione La Luna Latina è nata alla fine del 2006 a Castellarano. Siamo un’ASD di danza con un centinaio di iscritti e una sede anche a Bologna. Abbiamo tantissime discipline: ballo liscio, boogie woogie, hip hop, video dance, danza del ventre, danza classica, ballo caraibico, danza moderna, salsa, break dance… Insomma, ne abbiamo un po’ per tutti i gusti e tutte le età. Stiamo inoltre per partire con un “tour” estivo dedicato interamente al ballo latino. Ci esibiremo sagre e feste di varie città tra la provincia di Modena e Reggio.

Quali sono gli appuntamenti del tour estivo di Luna Latina?

Cominciamo l’8 giugno con il saggio di fine anno al teatro Astoria di Fiorano Modenese, i nostri ragazzi sono estremamente emozionati, non vediamo l’ora di esibirci. Come ospiti della serata ci saranno la compagnia “Disability Art Dance” della scuola ASD 4.0 di Bibbiano e la compagnia “Mumo” di tap dance, diretto da Alessandra Piga. Saremo presenti a Castellarano tutti i martedì colorati di luglio, inoltre venerdì 5 luglio ci esibiremo alla festa della Croce Rossa a San Valentino. Il 6 agosto ci aspetta la Festa di Villalunga, mentre a settembre abbiamo già due appuntamenti importanti, la Festa dell’Uva di Castellarano e la Sagra di Tressano.

La Luna Latina è molto impegnata anche nel sociale…

La danza ha il potere di riuscire ad unire tutti, dai bambini agli adulti. Il divertimento e la passione che questa disciplina genera, in tutte le sue forme, riescono a stabilire rapporti fortissimi e ad aiutare le persone a stare meglio. L’inclusione è sicuramente uno degli aspetti più importanti della nostra associazione. Collaboriamo ogni anno con il Festival delle abilità differenti ed organizziamo laboratori per ragazzi con disabilità. L’utilità terapeutica della danza è innegabile, per questo ci impegniamo sempre per portare avanti questi progetti così importanti.