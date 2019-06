Il centro storico di Reggio per la decima volta si tinge di rosa

REGGIO EMILIA – Tornano i Mercoledì rosa che compiono dieci anni. Il centro storico tornerà quindi a riempirsi di colore, di suoni e animazioni, con la voglia di festeggiare un compleanno carico di significati.

Nel corso delle sei serate, dal 19 giugno al 24 luglio, ovviamente ogni mercoledì, saranno proposti eventi per grandi e piccini, distribuiti in ogni area dell’esagono e su 29 postazioni fisse. Eventi creativi e divertenti, che uniranno musica, ballo, intrattenimento, animazione, arte, cultura, sport e benessere, e che accenderanno l’estate reggiana.

Ancora di più quest’anno, in occasione dell’importante compleanno, si è scelto di dare ampio spazio alla “reggianità”, al centro di tante proposte: palestre, scuole di ballo, musicisti e artisti della città saranno grandi protagonisti del Mercoledì Rosa 2019, a partire dal palco principale di piazza Prampolini per poi “contagiare” moltissimi altri spazi urbani, da piazza Martiri del 7 Luglio e piazza della Vittoria, da piazza San Prospero a piazza Fontanesi, e poi le strade principali, la via Emilia, via Farini, via Guasco, via San Carlo e tante altre.

Non poteva mancare poi il circuito degli eventi “Off”, ovvero quelli organizzati direttamente dai commercianti ed esercenti del centro, che arricchiscono la manifestazione e ne segnano il legame con la valorizzazione della rete commerciale cittadina.