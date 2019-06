REGGIO EMILIA – I commercialisti di Reggio Emilia traslocano nel “parco innovazione” delle Reggiane. E’ stato infatti firmato oggi il contratto preliminare di compravendita degli spazi che, all’interno del capannone 17, diventeranno la nuova sede dell’Ordine professionale.

“L’arrivo alle Reggiane a fianco della ricerca e delle aziende di un’istituzione rappresentativa di una professione intellettuale e altamente specializzata come quella dei dottori commercialisti e’ un fatto significativo della piena realizzazione del Parco Innovazione, luogo dedicato a coltivare le intelligenze, la creativita’ e il talento, con il fine di creare lavoro qualificato”, commenta l’amministratore delegato di Stu Reggiane Luca Torri.

“Qui – aggiunge – i commercialisti trovano tutti i presupposti per rafforzare la collaborazione con istituzioni, mondo della ricerca tecnologica e della cultura indispensabili per affiancare le aziende nei processi di innovazione e partecipare in modo attivo alla vita economica del territorio”.

Il presidente dell’Ordine, Corrado Baldini aggiunge: “Abbiamo valutato attentamente questa opportunita’ e crediamo sia il miglior modo per rendere ancor piu’ evidente la trasformazione del commercialista: da fiscalista a commercialista d’impresa, con una forte attenzione alle esigenze del territorio, al suo sviluppo, ed alle nuove frontiere dell’economia”. Quella della nuova sede, dunque, “e’ una posizione sicuramente strategica proprio per la nostra volonta’ di mantenere rapporti stabili con le imprese e con la citta’”.

Nei capannoni delle ex Officine Reggiane, ad oggi, sono stati acquistati immobili per un totale di 450 metri quadrati. Entro un anno saranno completati i lavori – che sono a carico di Stu Reggiane – e in seguito iniziera’ il trasferimento degli uffici. In particolare il capannone 17 riqualificato conterra’, oltre alla sede dei Commercialisti reggiani, altre realta’ con interesse verso programmi di ricerca e sviluppo, in 3.460 metri quadri tra uffici, laboratori, aree di relazione e di servizio. L’investimento totale e’ di 4,1 milioni, finanziati in parte da risorse pubbliche e in parte private dei soggetti acquirenti.