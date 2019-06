REGGIO EMILIA – La cerimonia per commemorare i 205 anni di vita della Benemerita si svolgerà domani 5 giugno, alle 10.30, al Teatro Cavallerizza di Viale Antonio Allegri a Reggio Emilia. Una breve cerimonia che vedrà la partecipazione delle principali Autorità civili e militari di Reggio Emilia e Provincia, di rappresentanze di militari in forza ai vari Reparti della Provincia, dei rispettivi familiari e del personale dell’Arma in congedo.

Sarà schierata una compagnia di formazione, costituita da un plotone in Grande Uniforme Speciale (che ricorda quella quotidianamente indossata sino alla fine del XIX secolo ed ora utilizzata in occasione di cerimonie e visite di autorità) di Brigadieri, Appuntati e Carabinieri, un plotone misto composto da Marescialli comandanti di Stazione, Carabinieri di Quartiere, Carabinieri Sciatori, militari che hanno partecipato alle missioni all’estero, carabinieri delle squadre operative di supporto specializzati in servizi antiterrorismo e carabinieri forestali del Gruppo di Reggio Emilia nonché’ una rappresentanza dell’Associazione Nazionale Carabinieri. Presente anche il gonfalone dell’Istituto Nazionale Nastro Azzurro e le associazioni combattentistiche d’arma nonché il gonfalone della città di Reggio Emilia decorato di medaglia d’oro al valor militare.

Dopo la resa degli onori al Comandante Provinciale dei Carabinieri di Reggio Emilia, Colonnello Cristiano Desideri, si darà lettura del messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dell’Ordine del Giorno del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri Generale di Corpo d’Armata Giovanni Nistri.

Quindi il tradizionale discorso del comandante Provinciale Colonnello Cristiano Desideri, al quale spetterà, come ogni anno, il compito di tracciare l’attività istituzionale svolta dall’Arma, al termine del quale seguiranno le consegne delle attestazioni di merito per alcuni dei risultati operativi ritenuti più significatici conseguiti dai militari dell’Arma nel corso dell’anno.

Nel corso della cerimonia è prevista anche la tradizionale consegna delle Borse di studio, concesse dalla Fondazione Manodori ai figli di appartenenti all’Arma dei carabinieri i cui genitori prestino servizio nell’ambito del territorio del Comando provinciale di Reggio Emilia o ad orfani di appartenenti all’Arma dei Carabinieri che abbiano avuto l’ultima sede di servizio nello stesso territorio, che si sono maggiormente distinti nelle discipline scolastiche.

La cerimonia terminerà quindi con la lettura della preghiera del Carabiniere ad opera di un militare del Comando Provinciale di Reggio Emilia.