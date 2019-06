Guastalla, malore in piscina: giovane gravissimo

GUASTALLA (Reggio Emilia) – Un giovane di origini marocchine, di 18 anni, si è sentito male mentre era in acqua nella piscina di via Sacco e Vanzetti a Guastalla e ora è ricoverato in gravi condizioni, nel reparto di rianimazione, all’ospedale Maggiore di Parma. Il ragazzo è andato in arresto cardiocircolatorio, intorno alle 16.30, mentre era dentro la piscina.

E’ stato aiutato da alcuni bagnanti che l’hanno soccorso mentre venivano chiamati i soccorsi che sono stati inviati sul posto dal 118 con ambulanza, automedica e l’elicottero. Quando il giovane è stato caricato sull’elicottero il cuore aveva ripreso a battere. Sul posto anche i carabinieri della caserma di Guastalla.