Gavasseto, trattore si ribalta nel canale: agricoltore morto

REGGIO EMILIA – Un agricolore di 53 anni, Vando Davoli, è morto incastrato nel suo trattore che era finito dentro un canale nel suo podere di via Comparoni a Gavasseto. L’uomo, padre di due figli, stando ai primi accertamenti dei carabinieri, verso le 13 era alla guida del mezzo all’interno quando, per cause ancora al vaglio dei militari, ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato in un canale pieno d’acqua.

A dare l’allarme e a chiamare i soccorritori un vicino che, camminando a piedi, si è accorto della presenza del trattore ribaltato nel canale. Sul posto, oltre ai carabinieri, sono intervenuti il personale del 118 e i vigili del fuco. La dinamica dell’incidente è ora al vaglio dei carabinieri reggiani coordinati dalla Procura di Reggio Emilia a cui la salma è stata messa a disposizione.