Furti in calo del 40% in tre anni nel Reggiano

REGGIO EMILIA – I furti sono calati del 40% in tre anni nella nostra provincia. E’ quel che si evince confrontando i dati appena forniti dall’Arma dei carabinieri, nel corso dei festeggiamenti per il 205esimo anniversario, con quelli inviati ai giornali negli anni scorsi. Il dato è significativo perché la Benemerita, con i suoi interventi, copre circa l’86% dei reati commessi sul nostro territorio.

Ma veniamo ai numeri che fotografano un trend costantemente in calo negli ultimi tre anni, almeno per quel che riguarda la tipologia di reati che crea maggior allarme sociale. I furti, da maggio 2018 a maggio 2019, sono stati, in base ai dati forniti dai carabinieri, in totale 9.145, di cui 1.809 in abitazione, 515 nei negozi, 1.825 su auto in sosta.

Nel periodo maggio 2015-maggio 2016, sempre in base ai dati che all’epoca erano stati forniti dai carabinieri, i furti erano stati in totale 15.031, di cui 2.724 in abitazione, 755 nei negozi, 2.915 sulle auto in sosta.

In soli tre anni, dunque, i furti in totale sono passati da 15.031 a 9.145 (-40%). E, in dettaglio i furti in abitazione da 2.724 a 1.809 (-34%), quelli nei negozi da 755 a 515 (32%) e quelli su auto in sosta da 2.915 a 1.825 (-38%).