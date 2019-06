REGGIO EMILIA – Appuntamento giovedì 13 giugno a Reggio Emilia con il recruiting day di Doppio Malto, birrificio artigianale e brew restaurant che selezionerà una ventina di persone per l’imminente apertura del proprio locale in città, prevista per la seconda metà di luglio in via Gramsci 45.

La formazione del personale. Per il personale assunto è prevista una formazione sulla cultura brassicola con il Mastro Birraio e fondatore di Doppio Malto Alessandro Campanini, per diventare dei veri craft beer specialist. La birra artigianale è infatti il cuore della proposta di Doppio Malto, marchio italianissimo nato ad Erba (CO) e oggi cresciuto fino a contare 13 locali in tutta Italia, dove si serve un’ampia selezione di birre artigianali pluripremiate.

Birre del genere meritano piatti all’altezza, così Doppio Malto Brew Restaurant propone anche un menù per il pranzo e per la cena all’insegna della qualità, alternando piatti in cui la carne è protagonista a proposte vegetariane, senza dimenticare il menù under 12 per i “piccoli mastri birrai”.

Un recruiting day per candidarsi. Il recruiting day si svolgerà il 13 giugno tra le 10 e le 16 presso l’hotel Holiday Inn Express Reggio Emilia in Via Meuccio Ruini 7 ed è aperto sia ai candidati già convocati, sia a quelli che non avessero ancora avuto occasione di farlo. Il dipartimento risorse umane di Doppio Malto coinvolgerà i candidati in un assessment di gruppo, per valutare le attitudini al lavoro in team e alla gestione delle relazioni, centrali per le posizioni lavorative ricercate.