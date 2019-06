Di Maio: “Basta destabilizzare M5S e il governo”

REGGIO EMILIA – “Destabilizzare il Governo in questo momento in cui il Presidente del Consiglio sta portando avanti una trattativa difficilissima con l’Unione Europea è da incoscienti, e questo lo dico sia al Movimento che alla Lega”. Lo scrive il vicepremier e capo politico del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio su Facebook.

“Non mi interessa se in buonafede o in malafede, ma se qualcuno in questa fase destabilizza il Movimento con dichiarazioni, eventi, libri, destabilizza anche la capacità del Movimento di orientare le scelte di Governo”, scrive il vicepremier e capo dei 5 Stelle. “Stiamo governando la Nazione Italia, non stiamo giocando a risiko. Si rimettano i carriarmatini nella scatola e ognuno porti avanti il ruolo che è chiamato ad assolvere nella società: ministro, parlamentare, attivista, cittadino”.

“Non rispondo alle polemiche montate ad arte tra me e Luigi. Domani lo chiamo ed è tutto a posto. Non mi interessa assolutamente questa polemica, quindi non mi ci infilo”. Lo dichiara Alessandro Di Battista a margine del Rousseau City Lab a Catania