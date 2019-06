Criminalità, furti in calo del 12,5%: crescono le truffe

REGGIO EMILIA – I furti, da maggio 2018 a maggio 2019, rispetto all’anno precedente, sono calati in totale del 12,5% e, in particolare, del 18,4% quelli in abitazione, del 2,5% quelli in negozio, del 7% sulle auto in sosta, del 5% i borseggi e del 15% gli scippi. I numeri sono stati forniti stamattina alla cerimonia per commemorare i 205 anni di vita della Benemerita si è svolta anche a Reggio Emilia all’interno del Teatro Cavallerizza. Una breve cerimonia, fortemente sentita, che ha visto la partecipazione delle principali autorità civili e militari di Reggio e provincia, di rappresentanze di militari in forza ai vari reparti della provincia, dei rispettivi familiari e di personale dell’Arma in congedo.

Il colonnello Desideri ha ricordato che sono state gestite dalle centrali operative dei carabinieri oltre 210mila richieste di aiuto e intervento pari a 600 attivazioni giornaliere. Sono stati garantiti 20mila e 625 servizi di pattuglia e perlustrazione. Il comandante ha poi sottolineato che si è registrato un calo complessivo dei delitti, in generale del 4,5% rispetto allo scorso anno. In particolare, “fra i reati che minano significativamente la percezione di sicurezza della società, hanno evidenziato una flessione del 12,5% i furti, del 25% le rapine e del 18% le estorsioni”. Il fenomeno delle truffe, invece, nelle sue varie declinazioni, registra un sensibile aumento soprattutto grazie al ricorso della rete. L’Arma ha arrestato 262 persone e ne ha denunciate circa 3mila.

Dopo la resa degli onori al comandante provinciale dei carabinieri, il colonnello Cristiano Desideri, che ha passato in rassegna i reparti schierati, è stato letto il messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dell’ordine del giorno del comandante generale dell’Arma dei carabinieri generale di corpo d’Armata Giovanni Nistri.

I carabinieri premiati

La cerimonia è quindi proseguita con la formale consegna delle ricompense ai militari distintisi in attività di servizio.

Sono state premiate la stazione dei carabinieri di San Polo, il maresciallo Giuseppe Martinez, comandante della stazione di Fabbrico, l’appuntato Giorgio Marti e il carabiniere Federico Landriscina, della stazione di Novellara, gli appuntati Francesco Pepe e Gianluca Mariano della sezione radiomobile della compagnia di Reggio, il luogotenente Antonio Fanelli e il vicebrigadiere Nestore Ubaldi e il carabiniere scelto Gesualdo Barbarino, comandante di stazione e addetti alla sezione operativa della compagnia di Reggio, il maresciallo capo Giuseppe Milano, del nucleo investigativo del comando provinciale di Reggio, il luogotenente Domenico Cafeo e il luogotenente Antonio Fanelli, comandanti delle stazioni di Bagnolo e Correggio.

Gli studenti premiati

Poi il presidente della Fondazione Manodori Gianni Borghi, accompagnato dal comandante provinciale, ha consegnato le borse di studio concesse dalla Fondazione ad altrettanti studenti figli di carabinieri in servizio nella provincia che si sono particolarmente distinti nelle discipline scolastiche degli Istituti della scuola media inferiore e superiore della Provincia di Reggio Emilia.

Per le scuole superiori le borse di studio sono state consegnate a Mattia Colombari, dell’Istituto Superiore “Cattaneo Dall’Aglio” di Castelnovo né Monti, Luigi Negri dell’istituto Superiore “Cattaneo Dall’Aglio” di Castelnovo né Monti, Andrea Lugini, istituto Superiore “Pascal” di Reggio Emilia, Giulia Petrone, Istituto Superiore “Cattaneo Dall’Aglio” di Castelnovo né Monti, Matteo Ceci, Liceo “Rinaldo Corso” di Correggio, Alessia Pirisi, Liceo Linguistico “P. Gobetti” di Scandiano, Francesco Pellegrino, Istituto Superiore “Cattaneo Dall’Aglio” di Castelnovo né Monti.

Per le scuole medie inferiori le borse di studio sono state consegnate a Luca Bentivoglio, Istituto Scolastico “G. Cavedoni” di Sassuolo, Arianna Lovecchio, Istituto Comprensivo “A. Allegri” di San Martino in Rio, Erika Cerullo, Istituto Scolastico “R. Montecuccoli” di Pavullo nel Frignano, Beatrice Ferrari, Istituto Comprensivo “Bismantova” di Castelnovo né Monti, Matilde Ferrari, Istituto Comprensivo “Bismantova” di Castelnovo né Monti, Luca Grasso, Istituto Comprensivo di Albinea.