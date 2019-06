Correggio, furto da un ottico: razzia di occhiali

CORREGGIO (Reggio Emilia) – I ladri sono entrati stanotte nel negozio di occhiali Righetti in via Conciapelli. I malviventi hanno infranto la vetrata della porta d’ingresso, poi sono entrati nei locali che ospitano l’attività commerciale e hanno rubato numerose paia di occhiali in corso di inventario. I danni complessivi sono in corso di esatta quantificazione. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Correggio per furto aggravato contro ignoti.