Correggio, casa di riposo: cinque assoluzioni per le operatrici di Coopselios

REGGIO EMILIA – Avevano scelto il rito abbreviato e sono state assolte “perche’ il fatto non costituisce reato” la coordinatrice e quattro delle operatrici della casa di riposo per anziani di Correggio in cui, nella primavera dell’anno scorso, era scattata su segnalazione degli utenti un’indagine della magistratura su presunte violenze e maltrattamenti agli ospiti.

Altre sei operatrici della struttura dipendente dal Comune e gestita da Coopselios (che hanno optato per il rito ordinario) sono invece state rinviate a giudizio, a vario titolo, per maltrattamenti e violenza privata.

E’ quanto deciso oggi dal Gup del Tribunale Luca Ramponi che ha pronunciato la prima sentenza sulla vicenda. Per la coordinatrice del centro il pubblico ministero Maria Rita Pantani aveva chiesto una sanzione pecuniaria di 500 euro per omesso controllo, mentre per le altre imputate la richiesta era di due anni e quattro mesi di reclusione.