Comune, Paolo Gandolfi potrebbe ritornare come dirigente

REGGIO EMILIA – L’ex deputato Paolo Gandolfi, gia’ assessore alla Mobilita’ nella giunta del sindaco Graziano Delrio, potrebbe rientrare in Comune a Reggio Emilia. La porta aperta non e’ pero’ quella di un posto nella squadra di Luca Vecchi, ma di un incarico da dirigente (si parla dello stesso servizio Mobilita’, dove lavorava Alessandro Meggiato, di cui Gandolfi era l’assessore di riferimento).

E’ l’ultima indiscrezione che filtra a proposito della composizione della nuova giunta comunale reggiana e della riorganizzazione della macchina comunale promessa dal sindaco, dopo l’inchiesta che ha coinvolto 15 figure apicali dell’amministrazione. Un altro rumor vuole invece Federico Amico, presidente regionale dell’Arci prossimo alla scadenza di mandato, chiamato in giunta con la delega alla Cultura, che nello scorso mandato il sindaco Vecchi aveva tenuto per sé. Le carte si scopriranno nella prima seduta del consiglio comunale, la cui data piu’ accreditata e’ quella di lunedi’ 8 luglio.

In sala del Tricolore, intanto, e’ braccio di ferro sul capogruppo del Partito democratico, tra i contendenti Dario De Lucia (mister preferenze dell’ultima tornata elettorale) e Gianluca Cantergiani, vicecapogruppo di Andrea Capelli nell’ultima consigliatura.

Per Capelli resta ancora in campo l’ipotesi di un assessorato, cosi’ come per Matteo Iori, a lungo presidente dell’associazione Papa Giovanni XXIII. Nella lista dei nove assessori annunciata dal sindaco potrebbe esserci posto anche per gli eletti delle liste civiche che hanno appoggiato Vecchi, portando in dote al primo turno circa il 10% dei voti: Lanfranco De Franco di Reggio e’, Carlotta Bonvicini di Immagina Reggio e Maria Francesca Sidoli di +Europa.

Si danno invece per riconfermati gli ex assessori Valeria Montanari alla Cura dei quartieri e alla Citta’ digitale, Raffaella Curioni alla Scuola, Daniele Marchi al Bilancio e Alex Pratissoli alla Rigenerazione urbana. Annalisa Rabitti, che con 1.345 preferenze nella lista del Pd e’ stata la piu’ votata in assoluto delle ultime elezioni comunali e’ indicata come possibile vicesindaco. Infine, per quanto riguarda la casella del direttore generale del Comune, spunta il nome di Maurizio Battini, ex capo di gabinetto di Delrio. Per lui pero’ ci potrebbe essere pero’ anche un incarico dirigenziale nel Comune di Scandiano (fonte Dire).