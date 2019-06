Cloe, dolce e brava anche con i bambini

REGGIO EMILIA – Dolcissima e brava anche con i bambini, Cloe ha appena tre anni, si trova sul nostro appennino a Vetto, taglia media contenuta (18KG) ha bisogno urgente di trovare un’altra sistemazione, per gravi problemi non ha pìu chi la ama e l’accudisce. Molto brava, abituata a stare in casa, educata ed ubbidiente, sana e vaccinata. Per conoscerla e/o informazioni: Giancarla 342-137.58.45.