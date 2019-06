Cassonetto come ariete per rubare in un bar

REGGIO EMILIA – Furto notturno al bar Time-out di via Inghilterra. I ladri dopo aver divelto la saracinesca dell’esercizio, che è di fianco a un distributore di benzina, con un cassonetto dei rifiuti hanno rotto la vetrata e sono entrati nei locali rubando, stando ai primi controlli ancora in corso di esatto inventario, una macchina cambia monete. I danni complessivi sono in corso di quantificazione. Sulla vicenda indagano i carabinieri per furto aggravato.