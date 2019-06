Casa del Quartetto, si parte con il Quartetto A&C

REGGIO EMILIA – Primo appuntamento della Casa del Quartetto edizione 2019 giovedì, nei suggestivi Chiostri di San Domenico, dove, alle 19, debutta il Quartetto A&C con un programma che prevede il Quartetto n. 11 in fa minore, op. 95 di Beethoven e il Quartetto n. 1 di Georg Fridrich Haas.

Il Quartetto A&C – composto da Gleb Khokhlov e Polina Babinkova violini, Irina Sopova, viola, Yulia Migunova violoncello – è stato fondato al Conservatorio di Mosca nel 2016, con l’obiettivo di interpretare il repertorio del 18° secolo secondo lo stile dell’epoca, e allo stesso tempo il repertorio contemporaneo.

Attualmente il Quartetto si sta specializzando nell’interpretazione di autori della seconda metà del Novecento e di compositori del 21° secolo, quali Georg Friedrich Hass, Helmut Lachemann, Giacinto Scelsi, Steve Reich, Horatio Radulesku, Alexander Khubeev, Alexey Sysoev, Sergey Nevski.

Si tratta del primo appuntamento del progetto a cura della Fondazione I Teatri, nato

per fare da volano alla prossima edizione del Concorso Borciani, che si terrà nel giugno 2020, per offrire opportunità di formazione, crescita e confronto per i giovani quartetti italiani e stranieri.

I biglietti sono in vendita in biglietteria e online ma sono acquistabili anche nelle sedi esterne prima degli spettacoli. Si potranno acquistare biglietti per ogni singolo concerto, oppure un carnet da 7 ingressi

Oltre ai concerti (il programma completo è sul sito www.iteatri.re.it), sono previste anche delle prove aperte a ingresso libero, secondo questo calendario: sabato 8 giugno, Sala Specchi ore 9-12 , Quartetto Reflex studia con Julian Boutin; martedì 11 giugno Sala Specchi, ore 16-19 Quartetto Al Pari studia con Simone Gramaglia, mercoledì 12 giugno Sala Specchi ore 16-19, Quartetto Cesar Franck prova con Giovanni Scaglione.