Campionato europeo under 21, la festa in piazza Prampolini

REGGIO EMILIA – Quando il calcio esce dagli stadi e incontra l’arte, la cultura e lo spettacolo. Grandi protagonisti del mondo dello sport e del giornalismo, da Gianluca Zambrotta a Daniele Adani e Fabrizio Giovanardi, passando per Alessandro Alciato, Leo Turrini, Andrea Cordovani e Federica Lodi, con la partecipazione del comico Gianfranco Butinar, si danno appuntamento a Reggio Emilia martedì 18 giugno per una giornata tutta dedicata al gioco più bello del mondo, nei giorni del Campionato Europeo UEFA Under-21, grazie al cartellone di “La Regione scende in campo”.

Con loro anche l’Orchestra regionale dell’Emilia-Romagna “Arturo Toscanini”,diretta da Giuseppe Montesano, e le opere di alcuni dei più importanti pittori del Novecento riunite per la prima volta nella mostra “L’arte del gol”.

Decine di ospiti, undici appuntamenti, otto città. Oltre a Bologna, Cesena e Reggio Emilia (città sedi delle partite), anche Modena, Ravenna, Piacenza, Sassuolo e Cattolica. La Regione, insieme ai Comuni, ha scelto di accompagnare la 22^ edizione del campionato continentale con un ricco programma, di eventi tutti gratuiti e aperti al pubblico,grazie a un vero e proprio tour itinerante che animerà piazze e teatri, permettendo al calcio di uscire dagli stadi e diventare occasione di incontro, condivisione, divertimento.

Ha detto il presidente della Regione, Stefano Bonaccini: “Lo sport fa sognare e appassiona, innescando ricordi ed emozioni. Abbiamo voluto accompagnare questa edizione del Campionato Europeo Under-21 con un cartellone di grande qualità, anche culturale, in cui il calcio diventa occasione di confronto e riflessione, oltre che divertimento, come giusto che sia”.

L’appuntamento in piazza Prampolini

Appuntamento dunque martedì 18 giugno in Piazza Prampolini dove dalle 18,30 sul palco saliranno Gianluca Zambrotta, uno dei più forti terzini che il calcio italiano abbia avuto, tra gli “eroi” dei Mondiali 2006; l’ex pilota di Formula 1 Fabrizio Giovanardi; Daniele Adani, un passato sui campi da gioco, un presente da attento opinionista televisivo. E ancora, firme del giornalismo sportivo come Leo Turrini, Alessandro Alciato e Andrea Cordovani. A guidare il dibattitto Federica Lodi, con la partecipazione del comico Gianfranco Butinar.

A completare il cartellone, alle 21,30, sempre in piazza Prampolini, il concerto “Musica per cinema e sport” dell’Orchestra regionale Arturo Toscanini, diretta da Giuseppe Montesano, con Andrea Scaffardi clarinetto solista.

“L’arte del gol”, la mostra ai chiostri di San Domenico

Il calcio può diventare anche fonte di ispirazione artistica. Lo confermano le tante opere di artisti famosi che hanno voluto reinterpretare questo sport. Sessanta di queste saranno esposte a Reggio Emilia dal 19 giugno all’8 settembre ai Chiostri di San Domenico nella mostra “L’arte del gol. Pittura, scultura, fotografia e il gioco più bello del mondo”, promossa dalla Regione Emilia-Romagna e realizzata in collaborazione con Comune di Reggio Emilia e Fondazione Palazzo Magnani.

La rassegna – la cui inaugurazione sarà alle 18 del 18 giugno – è a cura di Luca Beatrice e si propone di mettere in luce le inedite connessioni tra mondo creativo e mondo sportivo dalla fine dell’Ottocento alla contemporaneità. Tra i lavori esposti, quelli di Fortunato Depero, Renato Guttuso, Mario Schifano, Maurizio Cattelan – per ricordare solo alcuni nomi – dal Futurismo fino ai giorni nostri.

Le partite al Mapei Stadium

Fase a gironi

Domenica 16 giugno Gruppo A: Polonia – Belgio (Reggio Emilia, 18.30)

Mercoledì 19 giugno Gruppo A: Spagna – Belgio (Reggio Emilia, 18.30)

Sabato 22 giugno Gruppo A: Belgio – Italia (Reggio Emilia, 21)

Semifinali

Giovedì 27 giugno

Vincente Gruppo B – Seconda Gruppo A o Vincente Gruppo C (Reggio Emilia 21)