Cadelbosco Sopra, il bluesman Oracolo pestato a sangue fuori da un bar

CADELBOSCO SOPRA (Reggio Emilia) – Il noto bluesman di Cadelbosco Sopra “Oracolo”, al secolo Paolo Brunazzi, ha annunciato su Facebook di essere stato picchiato. “La festa si farà anche se sono stato picchiato a sangue”, scrive sul social network. Il noto bluesman reggiano fa riferimento al suo sessantesimo compleanno che sarà celebrato nella sua tenuta a Cadelbosco.

Intervistato dalla Gazzetta di Reggio “Oracolo” spiega che ieri era al Bar Gioiello di Cadelbosco Sopra e stava facendo colazione quando è uscito e ha trovato due persone con lo hanno aggredito con un attrezzo da idraulico. Un suo amico è intervenuto a difenderlo, ma il bluesman è finito al pronto soccorso del Santa Maria Nuova con una costola rotta.

Oracolo ha firmato per uscire perché oggi deve festeggiare i suoi 60 anni nella sua tenuta di Cadelbosco, al Palo Alto Ranch, con centinaia di invitati.

Secondo il bluesman il motivo dell’aggressione potrebbe derivare da uno screzio che Brunazzi ha avuto con una donna di origine calabrese che abita in paese, dato quello che lo è venuto a cercare era il marito. Ora deciderà se fare denuncia. Intanto su Facebook scrive “Signore, perdonali. Non sanno quello che fanno. A post”. D’altronde, per uno che sul suo profilo Facebook si definisce uno che “sposta mandrie in Wyoming”, cosa volete che sia una rissa in un saloon di paese.