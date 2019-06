Brescello, ‘ndrangheta: arrestati Francesco Grande Aracri e i figli

BRESCELLO (Reggio Emilia) – Sedici arresti della polizia in un maxi blitz contro la ‘ndrangheta in Emilia. Nell’operazione “Grimilde”, coordinata dalla Dda di Bologna, sono finiti in manette, tra gli altri, Francesco Grande Aracri, fratello più anziano del boss cutrese Nicolino Grande Aracri. La squadra mobile di Reggio Emilia ha eseguito il suo arresto nella casa già confiscata di via Pirandello a Brescello.

Con lui sono finiti in manette anche i figli Salvatore Grande Aracri e Paolo Grande Aracri, anche loro residenti in via Pirandello. Gli arrestati sono accusati a vario titolo di associazione di stampo mafioso, estorsione, tentata estorsione, trasferimento fraudolento di valori, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, danneggiamento e truffa aggravata.

Francesco Grande Aracri viveva a Brescello, paese noto per essere stato il primo, in Emilia Romagna, ad essere sciolto, a fine 2107, proprio per le infiltrazioni della criminalità organizzata. Tra gli arrestati c’è anche Giuseppe Caruso, esponente di Fdi, attuale presidente del Consiglio Comunale di Piacenza, ritenuto appartenente al gruppo mafioso operante nelle Province di Reggio Emilia, Parma e Piacenza.

Caruso, presidente del consiglio comunale di Piacenza, esponente politico piacentino di Fratelli d’Italia e funzionario dell’Agenzia delle Dogane, sarebbe parte integrante, secondo gli investigatori, dell’organizzazione criminale. Secondo la Dda di Bologna (l’inchiesta è affidata al pm Beatrice Ronchi) il clan era attivo nel giro delle estorsioni, dell’usura e del riciclaggio che metteva in pratica grazie ad una fitta rete di insospettabili prestanome. Nel corso della nottata i poliziotti hanno anche eseguito una serie di sequestri preventivi. I sigilli della Stato sono stati affissi ad una serie di società, ad attività commerciali e del campo della ristorazione, e a diversi conti correnti bancari.

Nell’operazione sono impegnati circa 300 agenti di tutti gli Uffici investigativi dell’Emilia-Romagna, del Reparto Mobile di Bologna, del Reparto volo Emilia-Romagna, del Reparto Prevenzione Crimine Emilia-Romagna e delle Unita’ Cinofile”. Sono inoltre “in corso di esecuzione, in varie citta’ d’Italia, anche 100 perquisizioni nei confronti di persone che, pur non essendo direttamente destinatarie del provvedimento restrittivo emesso dall’Autorita’ giudiziaria di Bologna, sono risultate, nel corso dell’indagine, collegate al gruppo ‘ndranghetistico operante in Emilia-Romagna”.

Salvini: “Avanti tutta contro i clan”

“Nessuna tregua e nessuna tolleranza per i boss. Avanti tutta contro i clan”. Cosi’ il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, commenta la maxi operazione contro la ‘ndrangheta in corso in Emilia-Romagna, che ha portato all’emissione di una serie di misure cautelari nei confronti, tra gli altri, di alcuni esponenti della cosca dei Grande Aracri e del presidente del Consiglio comunale di Piacenza, Giuseppe Caruso. Da parte sua, ovviamente, Salvini tiene a ringraziare “le Forze dell’ordine, in particolare il Servizio centrale operativo della Polizia di Stato e la Squadra mobile di Bologna, e gli inquirenti” per l’operazione, che ha portato ad “un centinaio di perquisizioni in tutta Italia e arresti per associazione di stampo mafioso, estorsione, danneggiamento e truffa, con oltre 300 agenti sul campo”.