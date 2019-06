Bibbiano, stasera a Corte Bebbi il quartetto Esmè

BIBBIANO (Reggio Emilia) – Giornata di quartetti anche oggi. In particolare, la Casa del Quartetto, il progetto, a cura della Fondazione I Teatri, che offre opportunità di formazione, crescita e confronto per i giovani quartetti italiani e stranieri e che sta inondando di musica chiostri e Teatro Valli, va in trasferta a Corte Bebbi, splendida dimora a Barco di Bibbiano.

Qui stasera, alle 19, si terrà il concerto del Quartetto Esmé, in collaborazione con Le Dimore del Quartetto. In programma il Quartetto in fa maggiore op. 18 n. 1 di Beethoven e il Quartetto n. 14 in re minore D810 “La morte e la fanciulla” di Schubert. I biglietti sono in vendita in biglietteria e online ma acquistabili anche direttamente a Corte Bebbi. Sabato mattina, tra le 9 e le 12, prove aperte alla Sala degli Specchi del Teatro Municipale Valli con il quartetto Reflex.