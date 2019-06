Ballottaggio a Reggio, in 120mila tornano alle urne

REGGIO EMILIA – La macchina elettorale del Comune di Reggio Emilia si riattiva per il ballottaggio di domenica tra i candidati a sindaco Roberto Salati e Luca Vecchi. Il secondo turno elettorale – con oneri a differenza del primo interamente a carico dell’amministrazione – costera’ circa 278.000 euro di cui quali 121 euro per compensi di presidenti e scrutatori 96.000 euro per acquisti ed affidamento di servizi vari e 60.000 euro per il personale. Alle urne – aperte dalle 7 alle 23 – sono chiamati 124.948 cittadini reggiani. Lo spoglio iniziera’ alla chiusura delle votazioni.