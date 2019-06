Auto fuori strada sul lago di Garda: muoiono la zia e il nipotino di due anni

NOVELLARA (Reggio Emilia) – Tragedia per una famiglia marocchina che viveva a Novellara (si erano da poco trasferiti a Dro in provincia di Trento) coinvolta in un incidente a Brenzone (Verona), sul lago di Garda, nel quale sono morti un bambino di due anni e la zia 26enne.

La Ford Fiesta grigia su cui viaggiavano, con a bordo quattro persone, per cause che ancora in corso di accertamento, è finita contro un muro sul lago ovest della regionale 249. Alla guida c’era una mamma di 25 anni, Souad, a fianco lo zio trentottenne e, sul sedile posteriore, la zia del piccolo, Fatima Zahara e il bimbo di 22 mesi di nome Amir.

L’incidente è avvenuto verso le 19 quando l’auto, forse a causa di un malore, è passata dalla corsia est, quella che va verso Malcesine, a quella opposta ed è andata a schiantarsi contro il muretto di cinta del Park Hotel Belfiore. L’impatto è stato molto violento.

I soccorritori, arrivati sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del piccolo Amir e di Fatima. Ferita anche la madre del piccolo, ma non è in pericolo di vita. Illeso lo zio del bambino. La famiglia di origine marocchina, come detto, ha vissuto a lungo a Novellara, dove tutti e quattro risultano ancora residenti, e da pochi mesi si era trasferita a Dro, in provincia di Trento.