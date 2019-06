Aquatico, domenica l’ingresso vale una partita agli Europei Under21

REGGIO EMILIA – Aquatico tifa Europa e insieme a FIGC e Uisp sostiene le nuove generazioni di atleti internazionali dedicando una domenica agli Europei di Calcio Under21 in un “Super Sunday” molto vantaggioso per tutti coloro che decideranno di trascorrere la giornata in piscina per poi assistere alla prima partita “reggiana” degli Europei.

Domenica 16 giugno Aquatico regalerà a tutti i clienti della giornata un biglietto omaggio per assistere alla prima delle quattro partite ospitate dalla nostra città (Polonia vs Belgio), che si disputa la stessa sera alle 18,30 al Mapei Stadium di Reggio Emilia.

Chi vorrà trasferirsi allo stadio dopo una giornata di relax in piscina, potrà approfittare dei parcheggi adiacenti al parco Aquatico e recarsi a piedi al Mapei senza spostare l’auto.

Per completare in bellezza la giornata, il “Super Sunday” di Aquatico prevede anche dolce sorpresa offerta da Pizzikotto per fare il pieno di energie. A fronte di una spesa minima di €13 a persona, i possessori del biglietto avranno diritto a un dolce omaggio a scelta da Pizzikotto in via Gramsci, a due passi dallo stadio.