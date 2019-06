Amadei pronto ad acquistare il 30% della Reggio Audace

REGGIO EMILIA – Il patron dell’Immergas, Romano Amadei, diventerà socio di maggioranza relativa della Reggio Audace con il 30%. Lo riporta la Gazzetta di Reggio che scrive che le parti si sono incontrate e hanno raggiunto un accordo. Aggiunge anche che il 30% sarebbe destinato a salire nel tempo e che ci sarebbe un cospicuo investimento.

A fianco di Amadei ci sarà Doriano Tosi, non necessariamente come ds ma di certo come dirigente. Possibile un ruolo anche per Giovanni Bia, ds dimissionario del Lentigione. I soci attuali della Reggio Audace resteranno, così come il presidente sarà sempre Luca Quintavalli.

Amadei il 3 giugno scorso ha consegnato il suo 25% di quote del Modena a Romano Sghedoni dopo che erano insorti dei dissidi fra di loro.