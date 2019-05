Università, eletto il nuovo rettore: è il professor Porro

REGGIO EMILIA – Il nuovo rettore dell’università degli Studi di Modena e Reggio Emilia è il professor Carlo Adolfo Porro che succede al professor Angelo O. Andrisano per i prossimi sei anni. Il docente modenese, titolare della cattedra di Fisiologia al Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze, è stato eletto con una solida maggioranza, assai più ampia del quorum richiesto in questa prima votazione.

Sul vincitore si è riversato oltre l’82% dei voti validamente espressi. Ottima prova di partecipazione da parte della comunità accademica che ha richiamato al voto 1.231 aventi diritto (79,57%). Il professor Carlo Adolfo Porro entrerà ufficialmente in carica il prossimo 1 novembre 2019 e guiderà l’Ateneo fino a tutto il 31 ottobre 2025.

Notevole l’affluenza registratasi in questa consultazione, per la cui validità era richiesta la partecipazione della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Alla chiusura dei seggi risultava aver votato il 79,57% dell’intero corpo elettorale, costituito da 1.547 aventi diritto: 758 docenti e ricercatori; 657 amministrativi, tecnici, collaboratori ed esperti linguistici; 132 studenti.

Le congratulazioni del sindaco Luca Vecchi

Scrive il sindaco Luca Vecchi: “Desidero congratularmi con il professor Carlo Adolfo Porro per l’elezione a Rettore dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia. L’Università – con il suo indispensabile apporto di nuova conoscenza, ricerca, alta formazione delle nuove generazioni – è da sempre e continuerà ad essere al centro delle politiche e del lavoro del Comune di Reggio Emilia e dell’intera città che, anche con il recente progetto della nuova sede nell’edificio del Seminario, dimostra la propria sensibilità e attenzione ai bisogni e al progresso dell’offerta universitaria a Reggio Emilia”.

Le congratulazioni del presidente di Unindustria, Fabio Storchi

Il Presidente di Unindustria Reggio Emilia Fabio Storchi ha inviato le congratulazioni degli industriali reggiani al neo rettore di Unimore Carlo Alberto Porro: “Desidero salutare, a nome degli industriali reggiani, il nuovo Rettore e complimentarmi per l’ampio consenso raccolto dalla sua candidatura, che rappresenta un ottimo viatico per il futuro mandato. Unindustria conferma la più ampia disponibilità a collaborare per rafforzare la presenza universitaria a Reggio Emilia e contribuire alla continua crescita di Unimore. Con l’occasione voglio ringraziare il rettore Angelo Oreste Andrisano per il grande lavoro svolto a favore dell’Università di Modena e Reggio Emilia, nonché per la sua continua apertura e attenzione nei confronti del mondo delle imprese”.