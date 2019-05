Unindustria: “Un incubatore di imprese nelle ex Reggiane”

REGGIO EMILIA – A Reggio Emilia Unindustria continua a credere nel progetto del parco dell’Innovazione e si fa parte attiva per contribuire a realizzarlo nei capannoni delle ex Reggiane. Il presidente dell’associazione industriali Fabio Storchi – che ha visitato questa mattina l’area con Romano Prodi – annuncia che sono in corso “alcuni qualificati contatti” per verificare la possibilita’ di aprire un incubatore di imprese all’interno del padiglione 18, adiacente al tecnopolo reggiano. Un’iniziativa di rilievo nazionale che, viene spiegato, “se attuata, concorrera’ alla qualificazione del Parco dell’Innovazione e alla sua attrattivita’ all’interno dell’area mediopadana.