Regina Pacis, ben 24mila euro a casa del pusher: arrestato

REGGIO EMILIA – Un 34enne di origini albanesi è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio dai carabinieri dopo che ieri sera lo hanno fermato a Regina Pacis con una decina di dosi di cocaina e hanno trovato, successivamente, ben 24mila euro nella sua abitazione.

Gli uomini dell’Arma, che da qualche tempo stavano indagando su una fitta rete di spaccio nella zona, hanno visto scendere da un’auto il 34enne che, velocemente, è entrato nel parco vicino e ha nascosto un involucro ai piedi di un albero. Il suo fare sospetto ha indotto i militari a fermarsi per verificare quanto stesse accadendo.

I sospetti dei militari si sono concretizzati quando si sono accorti che l’uomo, dopo aver confabulato per qualche minuto al telefono, è tornato a prendere quel che aveva lasciato sotto l’albero. Inevitabile, quindi, l’intervento dei militari che, dopo averlo fermato, hanno potuto accertare come l’involucro contenesse una decina di dosi di cocaina.

Il successivo controllo ha consentito, inoltre, di trovare addosso all’uomo e in auto, altre dosi di cocaina e di marijuana, oltre a circa 500 euro in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio e due telefoni cellulari. I carabinieri sono poi andati nella sua abitazione dove hanno trovato quasi 24mila euro in contanti dei quali il fermato non è stato in grado di giustificarne la provenienza, anche perché disoccupato e privo di ogni fonte di reddito lecita.

A quel punto il 34enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria reggiana, in attesa del rito direttissimo. Circa 13 i grammi di droga che sono stati sequestrati.