Reggio Emilia, una poltrona per cinque

REGGIO EMILIA – Pubblichiamo, di seguito, tutte le coalizioni, con le relative liste, che si presentano al voto nel Comune di Reggio Emilia. Sono, in tutto, dodici liste collegate a cinque candidati sindaci. Vediamole.

CENTROSINISTRA

Sono in tutto sei le liste che sostengono la candidatura a primo cittadino del sindaco di Reggio uscente, Luca Vecchi. Oltre al Partito Democratico, ci saranno anche “Reggio è”, la lista Fare, Immagina Reggio, ReFutura e +Europa, per un totale di 163 candidati al consiglio comunale di Reggio. Cinque anni fa, quando era sostenuto in tutto da sette liste, Luca Vecchi aveva vinto al primo turno con il 56,39% delle preferenze, per un totale di 46.673 voti. Vediamole.

LISTA PD

AGUZZOLI CLAUDIA, BERTOLINI ELENA, BRAGHIROLI MATTEO, CANTERGIANI GIANLUCA, CASTAGNETTI FAUSTO, CORRADI DAVIDE, CROTTI MARCO, DE LUCIA DARIO, FANTUZZI GIANMARIA, FERRARI GIULIANO, FERRETTI PAOLA, GENTA PAOLO, GHIDONI RICCARDO, IORI MATTEO, MAHMOOD MARWA, MANGHI MAURA, MANZOTTI MATTIA, MONTANARI FABIANA, MORELLI MARIA CHIARA, PEDRAZZOLI CLAUDIO, PERLINI FRANCESCA, PIACENTINI LUCIA, POCAFORZA MAURIZIO, QUAIOTTI GIULIANO, RABITTI ANNALISA, REGGIANI WILLIAM, RUOZZI CINZIA, SALVINO TERESA, SPREAFICO LUCIA, TRIA NICOLA, VERGALLI CRISTIAN, ZANON MARIACRISTINA.

LISTA + EUROPA

BENASSI GIACOMO, SIDOLI MARIA FRANCESCA detta KUK, ANDREOLI ENRICO, BALLABENI ANSELMO detto RENATO, BARILLI GRETA, CABASSI MORENA, CAMELLINI FULVIO, CAMPI SIMONETTA, CATELLANI SIMONA, CRIVELLARO CLAUDIA, DE LUCA DARIA, DI DIO MANOLO, DISTEFANO FLORIANA, FALCONE CARLO, FERRARI GIOVANNI ANDREA, FRONTERA ANGELA, GUAITOLI GIORGIO, LOPRETE VALENTINA, LUGLI ETTORE, MAGNANI EMANUELE, NARVAEZ ANA MARIA, PEDRINI ROBERTO, REGGIANI DEBORA, ROTONI PAMELA, SASSI LORENZO, SERENARI DANIELE, SERIO CESARE, TRIPOLI FRANCESCA, VALLISNERI SILVIA, MOHAMUD YUSUF LAYLA.

LISTA FARE

BASSO ORNELLA, BOTTAZZI STEFANO, BORGHI GIGLIOLA, CATELLANI ANDREA, COLIVA MARTINA, COCCHI DAVIDE DETTO LORD, DAVOLI ELISA, FERRETTI ROMANO, IOTTI PATRIZIA, MACCHI FEDERICO, LAMAMI KHADIJA, MARMIROLI RAFFAELE, MACIAS PAVON IRENE, ORANCI FABRIZIO, TAGLIAVINI SILVIA, MONTISANO FRANCESCO DETTO CHICCO, TAMAGNINI LAURA, PELLEGRINI GIANFRANCO, VECCHI VERONICA, PERGETTI MASSIMILIANO, VIGNUDINI PAOLA, PINTUS ANDREA, SASSI GIORGIO, SONCINI GABRIELE.

LISTA IMMAGINA REGGIO

BERTANI LOREDANA, BONVICINI CARLOTTA, BORELLI TIZIANA, BURANI PAOLO, CANGIARI DUILIO, CASARINI GIOVANNI, CATELLANI LORENZO, CAVANI MAURO, CIMÒ ANNALISA, DALL’OLIO CRISTIANO, DE GAETANO DOMENICO, FANTINI MONICA, FORNACIARI GIULIANA, GANDOLFI GIULIA, GARLAPPI CAMILLO, GIOVANARDI MATTEO, GREGORI ELISABETTA, GROSSI ALBERTO, LA TORRE RAFFAELE, MAZZOLI ANDREA, MORATTI MATTEO, RUOZZI ANGELA, SGARBI PIERLUIGI, TEDESCHI MATILDE

LISTA REFUTURA

ALDINI ANDREA, BEN SAID IBTISSEM, CERVONE CARMELA, CONSOLINI MARIA CARMEN, COSTANTINO RAFFAELE, COSTA VIAPPIANI PIETRO, GASPAROTTO ARISTIDE, GIAMPAOLI FABIA, GROSSO FRANCESCO, LA ROSA EUGENIO, LOMBRADINI GIULIO, MACCA LUCA, MARTINISI DONATELLA, MARZANO LUIGI, MARZANO MICHELA, MONTERMINI MARCELLO, PETRONGARI ROSARIA, RABITTI ROBERTO, SETTI FEDERICO, TAGLIAVINI ADELMO, TALARICO MARIANGELA

LISTA REGGIO E’

DE FRANCO LANFRANCO, ARRIVABENI MARINA, BEDOGNI ANTONIO, BERNINI GIANNI, BERTOCCHI MILA, BONI FRANCESCA, BRANDUZZI MARIA TERESA, DALLAGLIO OTTAVIA, DE LUIGI DANIELE DIOUF DIARRA, FERRARI VALENTINA, FRANCIA BARBARA, GRAZIOLI RICCARDO, INGENITO ROSA, KOUAME KOUADIO RENE, MARTORANA ROSARIO, MONTECCHI MAURIZIO, MORELLINI JORGE ALFREDO, PERRI PALMINA, PAVARINI ROBERTA, PINESSI FRIDA RENZA, RAJI ANISSA, RANZANI PAOLA, SALATI ALEXIA, REVERBERI DOMENICO, RIGHI MARCO, RISPOGLIATI ROSELLA, SASSI ARNO, SPORTELLI LONARDO, VACCARIELLO FABIO, VALENTINI MASSIMILIANO, ZAMBONELLI PAOLO

REGGIO EMILIA IN COMUNE

Daniele Codeluppi, che rappresenta il centro sociale Aq16, è il candidato sindaco di Reggio Emilia in Comune, il raggruppamento della sinistra neomunicipalista. Codeluppi ha dato vita alla nuova lista insieme ad altri esponenti dei movimenti di base socio-ambientalisti, di Potere al popolo e Sinistra italiana. Scommette sulla ricostruzione dal basso di una sinistra uscita frantumata dalle scissioni di vertice.

LISTA REGGIO EMILIA IN COMUNE

ALLEGRETTI PIERLUIGI ANTONIO, AMADEI ANTONELLA, ARMINI SIMONE ANGELO KENNARTH, BARRUS Y DE ANDRES ARACELI, BERTANI NICOLA DANIELE, CARDARELLI ROBERTO, BEN CHEIKH NABIL, CIAMBRONE NUCCIA, CIGNI MARCO, COCCONI SARA, CODELUPPI ELENA, DE CARLO FLORA, FERRARINI RAMONA, FERRETTI SIMONE, FOLLIERI IVAN, FORGHIERI PIERLUIGI, GANDOLFO LUCA, GUALANDRI GIULIANO, HASSANE MARIAM, ISABELLE ALEX, LEVO ANTONIETTA, LUSENTI LUCIA, MADY AHMED, MALFERRARI ENRICO, MARZOLINO ALESSANDRO, MISELLI ELANOR MARCELLA, PAONE DANIELE, PELLICCIARI MARIA, ROSATI SILVIO, ROSSI PAOLO, SCHIEPPATI JACOPOTEGONI GIANLUCA

CENTRODESTRA

È Roberto Salati, reggiano di 52 anni, il candidato sindaco scelto dalla coalizione di centrodestra per tentare di conquistare la Città del Tricolore. Cinque anni fa la Lega aveva corso da sola, fermandosi con il candidato sindaco Gianluca Vinci al 3,96% (il centrodestra, con Donatella Prampolini candidata, aveva ottenuto il 13,30%), questa volta Carroccio, Forza Italia e Fratelli d’Italia hanno deciso di correre insieme.

LISTA LEGA NORD

VINCI GIANLUCA, MELATO MATTEO, MONTI ROBERTO, SPAGGIARI DANIELA, SACCHI STEFANO, CURTI DAVIDE, MONTECCHI FRANCESCA, COSTANTINI GIORGIA, VARCHETTA GIORGIO, CASTAGNETTI VERTER, PIGOZZI VALENTINA, MARCONI ALESSIA, LATI VALERIO, FRANZOIA PIER RUGGERO, CORRADINI MARCELLO, MARMIROLI MARILENA, FERRER SUSAN, LOSI PIETRO, CERVI FEDERICO, RINALDI ALESSANDRO, SPAGNI VITTORIO, ROSSI ISABELLA, ROVESTI PIETRO, GABBI GIAN PAOLO, ROGGERO PAOLO, RICCI ASSUNTA, ANDREANI ADRIANA, AMENDOLA GIUSEPPE, FRATTI DAVIDE, MARGINI GIORGIO, LIGABUE MAURIZIO. MASTRONARDI ITALA

LISTA FORZA ITALIA

BASSI CLAUDIO, CACCAVO NICOLA, SBERTANI ISABELLA, BERETTI GIULIA, MAZZALI MATILDE, TIRELLI GIANFRANCO, CATELLANI MARCO, TAMAGNINI LUCA, BEDOGNI ARMANDO, DE PIETRI SANDRA, VEZZANI LUCA, MARTELLI FRANCESCO, GERMANI IVO, BELLENTANI GIANCARLO, SERENI GIUSEPPINA, LUSUARDI LUCIA, CORRADI VALENTINA, GRAVINA LAURA, NIRONI DANTINA, DAVOLI DAVIDE, BERTANI IVANO, VOTO PATRIZIA, LAMBERTINI STEFANIA, CATELLANI MATTEO, CATTANI GIOVANNI, CATELLANI ANDREA

LISTA FRATELLI D’ITALIA

ABEGUNDE OLUWATOYIN JANET, ARAGONA ALESSANDRO, BAZZANELLA SUSANA, BIZZOCCHI LUCA ANTONIO, BRAGLIA ANDREA, BRAGLIA GIULIANO, CASOLARI ALESSANDRO, CHIARI DANIELE, DUCI FAUSTO, GASPARIN SIMONE, GRILLI ADELE, LANZONI ROBERTO, MANGHI GIORGIA, MANZOTTI GIUSEPPE MIGUEL, MARCEDDU ISABELLA, MARCHISIO CRISTIANA MARIA, MELIOLI LORENZO, MONTANARI ELEONORA, MORETTI IVANO, MUSI ALESSANDRA, PAGANO MICHELE, PEDROTTI IVANO, PELLINI MARIANITA, PEPA ALFRED, POLI MASSIMILIANO, PRANDI PIER GIULIO, RICCO’ PIER LUIGI, RIGON ROBERTA, SCARAMUZZA UGO, SCRAZZOLO MONICA SILVIA, SEZZI ALESSANDRO, TONDELLI DEBORA

MOVIMENTO 5 STELLE

Ha vinto le ultime elezioni politiche, è al Governo, è reduce da un 17,08% alle Comunali del 2014, che valse cinque consiglieri comunali e ora si sente pronto per il grande salto. Il Movimento 5 stelle ha messo in pista Rossella Ognibene, avvocato. Alle ultime politiche, a Reggio, i pentastellati hanno sfiorato il 30 per cento, ma le amministrative sono un’altra cosa.

LISTA M5S

AGUZZOLI FABRIZIO, BERTUCCI GIANNI, SORAGNI PAOLA, SANGIORGI LUCIA, SUFFRITTI JESSICA ELISABETTA, PANARARI CRISTIAN, BOTTI ELISABETTA, FERRARI BRUNO BRENNO, FANTICINI ENRICO, IEMBO GIANLUIGI, TODARO FABRIZIO, MONTANARI FAUSTO, GULINA LUCA, MANICONE LUCIANO, MELEGARI SERENA, FORNACIARI ISELLA, BERTOLINI ANNALISA, RICCÒ ANDREA, CARDELLI PAOLA, BILLÉ GIUSEPPE, SERRAO MARCO, GATTAMELATI SIMONETTA, BONACINI PAOLO, LAMBERTINI DANIELE, VARINI JENNIFER, VENUTA MARISA ESPOSITO GIUSEPPE (detto PINO), PORTIOLI LAURA, ZAMBELLI DAVIDE, MARMIROLI ALESSANDRO, BLANCATO GABRIELLA ANNA MARIA, NERI CLAUDIA.

ALLEANZA CIVICA

Dopo aver conquistato un seggio (ottenendo il 3,32%) in consiglio comunale nel 2014 – sostenuta dalle due liste Grande Reggio e Progetto Reggio – forte dell’impegno profuso negli ultimi cinque anni Cinzia Rubertelli ci riprova alla guida di Alleanza Civica. L’obiettivo è migliorare il risultato di cinque anni fa, magari riuscendo a portare due o più consiglieri eletti in Sala Tricolore.

LISTA ALLEANZA CIVICA

BELLENTANI CESARE, ADELGARDI FABIO, SACCAGGI FRANCESCO, BAGNOLI MATTEO, LUSUARDI MARIO, FOSSA GABRIELE, FERRARINI FILIPPO, ZANICHELLI MASSIMO, CARERI GIUSEPPE, RUCCI ANGELO, ESPOSITO COSIMO, GUIDETTI MARIO, GIOVANNINI GIACOMO, COLAMONACI MAURIZIO, MOLTENI RICCARDO, SGARBANTI DAIGORO, CORGHI DANIELA, GIULIANI LORETTA, PIFFERO VALENTINA ALEXANDRA, GIAROLI MARISA, FERRARINI VIOLA, FANTUZZI EMANUELA, REGGIO GIULIANA MARIA, CASALINI SILVIA, PETTOLINO ANNA MARIA PIA, MORETTA MILVA, VIOLI STEFANIA, TARQUINI FRANCESCA, VERGARA ANGELA PATRICIA, FERRI ANNALISA, FERRARI MARIA ALBERTA, TARTAGLIONE MARIA GIULIA