Reggio Emilia, dove andare nel fine settimana

REGGIO EMILIA – Fine settimana ricco di appuntamenti in città e provincia. Pubblichiamo un elenco dei principali eventi ricordandovi che la data di pubblicazione è quella di venerdì 24 maggio e che gli eventi vanno fino a domenica 26 maggio.

Città

Acque Chiare: domenica passeggiate per tutta la famiglia nella campagna intorno a Reggio Emilia. “Batti le mani a Spallanzani” l’inaugurazione del tratto periurbano del sentiero Spallanzani che percorre i passi del grande scienziato reggiano. Dall’agriturismo Acque Chiare alla fattoria didattica il Tralcio, un itinerario sulle sponde del torrente Rodano e l’antico canale di Secchia. Camminata iniziale per il nuovo tracciato del lungo itinerario che dalla città raggiunge l’Appennino; festa delle fattorie aperte con giochi antichi, spettacoli di volteggio, tiro con l’arco, la pignatta e il carro-bus. Per informazioni telefonare ad Asinomondo tel. 335.1215217; email: asineria.re@gmail.com

Ghirba Biosteria: sabato dalle 16 alle 20 alla Ghirba Biosteria della Gabella (via Roma 76) continua il percorso su forme di narrazione contemporanea con al centro autrici internazionali, un progetto di Elisa Pellacani e Daniela Rossi in cui “Donne che fanno libri” propone l’aspetto anche realizzativo del libro. Alla Ghirba viene proposta una “merenda d’artista” organizzata con la collaborazione di Mariaelena Raimondo, in cui oltre alla vista e al tatto si aggiunge l’aspetto del gusto.

Provincia

Albinea: domenica, alla Cantina Albinea Canali l’appuntamento annuale con Cantine Aperte. I protagonisti saranno come sempre i Vini in degustazione. Dall’apertura della cantina, alle 10 si potrà visitare la mostra di pittura “Permettetemi di Volare” di Donatella Violi. Visite guidate ore 10-11-12. Alle 13 Pranzo “I Sapori della Tradizione” (€ 25 prenotazione obbligatoria. Bambini e Ragazzi sotto i 12 anni € 15). Alle 15 la fase finale del 5° Master del Lambrusco dell’Associazione Italiana Sommelier. Al termine sarà premiato il miglior degustatore di Lambrusco 2019. Dalle 17 le “Resdore” di Correggio inizieranno a preparare tortelli verdi e gnocco fritto che sarà possibile accompagnare con 4 salumi selezionati e presentati da Academia Judices Salatii. Alle 18 degustazioni guidate. Dalle 17.30 alle 19.30 i Bartenders Angelo Tardini e Marina Rinaldini presenteranno i nuovi Cocktails “Nero Negroni” e “Rosa Canali”.

Quattro Castella: l’erbazzone tradizionale reggiano sarà il grande protagonista sabato 1 e domenica 2 giugno a Montecavolo di Quattro Castella. Due giorni di festa per celebrare una delle specialità più amate e conosciute della nostra tradizione gastronomica. Giunta alla sua undicesima edizione, la Sagra dal Scarpasoun animerà il paese, da sempre “casa” di Nonna Lea, con mostre, gare, concerti, mercati, spettacoli e tanta buona tavola.

Montecchio: domenica a Montecchio c’è il mercato dell’antiquariato e del riutilizzo “Robi veci” che propone una vasta scelta di pezzi antichi e moderni; stand dei Ciccioli della Val d’Enza in tour – piazza del mercato nuovo – tutto il giorno – Info: Comune tel. 0522.861864.

Correggio: prende il via venerdì la stagione estiva serale del PineApple, il locale delle piscine di Correggio di via Terrachini 1. Il bar, gestito fra gli altri dal cantante Little Taver, proporrà diverse sere a settimane animazioni e djset, come da consuetudine, con tante miscele di cocktail e generi musicali ad alternarsi. La programmazione prevede attività per tutti i mesi estivi, ad affiancare il lavoro della piscina aperta correggese, e oltre ai dj set aggiungerà anche musica dal vivo.

Correggio: venerdì sera (ore 21) al teatro Asioli di Correggio, per la rassegna Correggio Jazz 2019 arriva Derek Brown con il suo straordinario solo “Beatbox Sax”. Nato nel 1983, cresciuto nel Michigan e trasferitosi poi in Texas, Derek Brown è ora di base a Chicago, nella cui scena musicale lo si può intercettare all’interno di numerose band, senza esclusione di generi: jazz, pop, funk, fusion. Intensa è anche la sua attività in tour, che lo ha portato in giro per il mondo. Il suo esordio in Italia è avvenuto lo scorso anno proprio a Crossroads, con un progetto talmente originale da meritarsi un bis: il salto di qualità di questo inconsueto sassofonista è stata infatti l’ideazione di “BeatBox Ssx”, col suo approccio assolutamente innovativo allo strumento d’ottone. Biglietti 10 euro.

Correggio: sabato sera alle 21, al teatro Asioli di Correggio, all’interno di Crossoroads, si esibirà Enrico Rava, la più rappresentativa tromba del jazz italiano. A circondare Rava ci saranno Makiko Hirabayashi al pianoforte, Jesper Bodilsen al contrabbasso e Morten Lund alla batteria. Il concerto è realizzato in collaborazione con il Comune di Correggio nell’ambito di Correggio Jazz. Biglietti: prezzo unico euro 15; ridotto under 30 euro 8 (in biglietteria la sera del concerto).

San Martino in Rio: torna da venerdì fino a lunedì la storica Fiera di Maggio a San Martino in Rio. Sarà un’edizione speciale della Fiera, che compie 150 anni.

Rolo: sabato e domenica “I primi di Rolo” stands gastronomici con primi piatti tipici locali, mercato dell’arte e mostrascambio oggetti da collezionismo inerenti il mondo del Bar, festival musicale dedicato alle bands locali – corso Repubblica. Un fine settimana all’insegna del divertimento, della musica e dell’ottimo cibo. Si potranno gustare “primi piatti” selezionati per fare onore alla nostra tradizione e cu- cinati dalle mani esperte delle nostre rezdore: dai tortelli ai cappelletti passando per passatelli gnocchi di patate, risotto, gramigna, garganelli, tagliatelle.

Luzzara: da venerdì a domenica domenica e dal 31 maggio a domenica 2 giugno torna la Festa della Birra nella Bassa reggiana. La manifestazione è organizzata dall’associazione “Avanti Tutta” che si avvale della collaborazione anche del dj/management Luca Verbeni. Dalla sua esperienza nel settore è nata una costruttiva collaborazione. Questo il programma: stasera “Rock Party” unimato dalle “High Heels”. Domani “I love 90”, un tuffo negli anni ’90 con dj Michele Caramaschi e voice “Il Barbiere” tra i vocalist più affermati nel panorama delle discoteche. Domenica 26 “Febbre 70/80” con Luca Verbeni e l’animazione di Les Divas.