Rec chiude la campagna elettorale al chiostro della Ghiara

REGGIO EMILIA – Giovedi 23 maggio REC – Reggio Emilia in Comune incontra la città al Chiostro della Ghiara, un momento di festa per raccogliere le forze e prendere la rincorsa verso il voto del 26 maggio. Scrivono da Rec: “Dopo un lungo e impegnativo percorso di crescita, fatto di incontri con i cittadini per un risveglio della città attraverso la partecipazione attiva alla vita pubblica, siamo ora pronti a portare la nostra voglia di lotta per i diritti dei cittadini in sala consiliare”.

E aggiungono: “Sarà un momento per fare un brindisi in comune e ringraziare tutti i cittadini che hanno avuto il coraggio di schierarsi in maniera decisa e senza compromessi per i diritti e le battaglie che ci vedono da anni in prima linea. Sarà una delle ultime occasioni per condividere con la cittadinanza i temi del programma che ci stanno più a cuore, come la tutela dell’ambiente e della salute, la gestione pubblica dell’acqua e dei rifiuti, il diritto alla casa e servizi di qualità, la lotta alla mafia e al gioco d’azzardo, l’implementazione del trasporto pubblico e della mobilità sostenibile, la tutela dei diritti LGBT+ e la valorizzazione delle differenze di genere”.

Dopo l’aperitivo con il dj set di Ara Chi, sono previsti i concerti di Araceli Barrus de Andres, candidata al consiglio comunale per REC, successivamente ci saranno i GAV, i Nuju ed a chiudere i Gasparazzo Bandabastarda. Il dj set conclusivo sarà della Jahspora Crew. Sarà presente per un saluto anche Adelmo Cervi, candidato alle europee con La Sinistra.