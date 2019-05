Europee, Lega prima al 30%: Fi a 9,8% Pd sopra a M5s di un punto

REGGIO EMILIA – Alle Europee la Lega si assesta al primo partito e testa a testa tra M5s e Pd. Fi tiene e Fratelli d’Italia supera la soglia del 4%. “Importa relativamente se saremo al 30 o 31%: un anno fa eravamo al 17%. E’ un risultato storico ed è storico che per la prima volta la Lega diventi primo partito in Italia”, dice il capogruppo della lega alla Camera Riccardo Molinari che assicura: ‘Non useremo il voto per la crisi’.

“Una sola parola: GRAZIE Italia!”. Così Matteo Salvini su twitter ha commentato i primi exit poll postando anche una sua foto con un cartello scritto a penna dove si legge “1/o partito in Italia, grazie”.

“Dopo 5 anni torniamo a crescere e ora ci sono tre poli, non più solo Lega e 5 Stelle. Un anno fa davano il Pd per finito”, sottolinea una fonte autorevole dem analizzando gli exit poll disponibili. “Il Partito democratico c’è, è in campo, è la forza sulla quale costruire l’alternativa”, ha detto Andrea Orlando.

I dati

In base alla seconda proiezione, con una copertura del 11%, del consorzio Opinio Italia per la Rai, alle Europee la Lega si conferma il primo partito con il 30%. Il Pd è al 21,8%, M5S è al 20,7%, Forza Italia 9,8%, al Fratelli d’Italia 6%, e Più Europa al 3,7%.

In base alla seconda proiezione di Tecne per Mediaset (copertura campione 20%), alle Europee la Lega è il primo partito con il 29,8%, Pd sta al 21,3%, M5s al 19,6%. Forza Italia ottiene il 9,1%, Fdi il 5,8%, +Europa il 4,5%, La Sinistra il 2,9%.

In base alla seconda proiezione di Swg per La7 (copertura al 18%) la Lega sale ancora e raggiunge alle Europee il 33,1%. Il Partito democratico è secondo al 21,7%, mentre il Movimento 5 Stelle si attesta al 19%. Forza Italia è all’8,5% e Fratelli d’Italia al 6,3%.

In base alla prima proiezione, con una copertura del 3%, del consorzio Opinio Italia per la Rai, la Lega è il primo partito con il 30%. Il Pd è al 21,3%, M5S è al 20,2%, Forza Italia 10%, al Fratelli d’Italia 6%, e Più Europa al 3,9%. Europa Verde si attesta, sempre in base alla prima proiezione, al 2,7%, La Sinistra all’1,7%, il Partito comunista allo 0,7%, Partito animalista allo 0,7%, il Partito pirata 0,6%, altri movimenti 2,2%.

Secondo la prima proiezione realizzata da Swg per La 7 (copertura all’8%) la Lega consolida il primato emerso dagli exit poll e va al 32%. Il Pd è il secondo partito al 21,7% seguito dal Movimento 5 Stelle al 19,6%. Forza Italia è all’8,6% e Fratelli d’Italia al 6,2%.

In base alle prime proiezioni di Tecne per Mediaset (copertura campione 15%), alle Europee la Lega è il primo partito con il 27,3%, M5s raggiunge il 20,9% sorpassando il Pd che si ferma al 20,6%. Forza Italia ottiene il 9,5%, Fdi il 5,5%m +Europa il 4,3%, La Sinistra il 3,10%.