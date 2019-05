Le associazioni di Reggiosera.it - Italia e mondo

Europee, in Francia Le Pen in testa: Orban trionfa in Ungheria

In Germania la Cdu primo partito ma in calo, volano i Verdi. In Austria vincono i conservatori, in Grecia Tsipras secondo. A Malta si conferma la netta vittoria del partito laburista del premier Muscat. Irlanda, primo il Fin Gail (Ppe), boom dei Verdi