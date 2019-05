Europee e comunali, lo spoglio in diretta con la grafica di Reggio Sera

REGGIO EMILIA – A partire dalle 23 di questa sera, con lo spoglio delle Europee, Reggio Sera vi fornirà in diretta i risultati delle elezioni grazie a una grafica che comparirà nella parte alta del sito dove potrete seguire in diretta i risultati elettorali (per vederli tutti potete scorrere con le freccine a destra e sinistra, ndr).

Quando terminerà lo spoglio delle Europee, a partire dalle 14 di lunedì, inizierà quello delle amministrative. Anche in questo caso il nostro giornale vi fornirà i risultati in diretta grazie a una grafica, sempre nella parte alta del giornale, relativa ai risultati di dieci Comuni della nostra provincia (per vedere i risultati dovrete scorrere con le apposite freccette a destra e sinistra, mentre cliccando su visualizza tutti potrete vedere tutti i candidati, ndr).

I Comuni che abbiamo scelto, che sono in ordine alfabetico, sono quelli di Casalgrande, Castelnovo Monti, Cavriago, Correggio, Guastalla, Novellara, Reggio Emilia, Rubiera, S. Ilario e Scandiano. Ovviamente vi forniremo, con articoli e aggiornamenti, anche i risultati di tutti gli altri 22 Comuni, ma non in forma grafica.