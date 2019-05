Elezioni, Delrio fa i complimenti a Vecchi

REGGIO EMILIA – Nella nuova campagna elettorale per il ballottaggio del 9 giugno a Reggio Emilia il sindaco uscente Luca Vecchi riceve l’appoggio di Graziano Delrio. L’ex sindaco reggiano, oggi capogruppo del Pd alla Camera scrive infatti su Facebook: “Solo una manciata di voti (711, ndr) ha impedito a Luca Vecchi di tagliare il traguardo del secondo mandato in municipio gia’ domenica scorsa. A lui e ai candidati delle liste che l’hanno sostenuto la gratitudine per la battaglia condotta e l’assicurazione di accompagnarli in questo ‘secondo tempo’ che si chiudera’ domenica 9 giugno con l’elezione di Luca”.

Del resto, continua Delrio, “la nostra citta’, dopo Modena, e’ in regione quella in cui l’alleanza di centrosinistra ha ottenuto il risultato piu’ soddisfacente”. Nel voto europeo come in quello amministrativo, “il Pd si conferma primo partito della citta’ a conferma dell’esistenza di un tessuto forte e di una presenza effettiva ed efficace, oltre che di un’amministrazione che ha saputo continuare a trovare risposte ai bisogni dei cittadini e all’esigenza di migliorare sempre piu’ la citta’, i suoi servizi, le sue potenzialita’”, evidenzia Delrio.

Come deputato di Reggio “voglio fare gli auguri a tutti i nostri sindaci eletti domenica scorsa ed un grande in bocca al lupo a quelli che si cimenteranno nei ballottaggi”. Nella “nostra terra – conclude Delrio – abbiamo dato prova di saper contrastare la destra di Salvini e, penso, piu’ che le nostre parole abbiano potuto il lavoro e la dedizione che sempre hanno dimostrato i nostri amministratori”. Naturalmente “c’e’ ancora tanto da fare in ogni realta’ e Comune ma la fiducia ed il sostegno dei nostri concittadini ci dice che la strada e’ quella giusta”.