Elezioni, così la Lega ha dilapidato voti alle amministrative

REGGIO EMILIA – Le coalizioni in cui era presente la Lega Nord, ma anche solo il Carroccio come lista, hanno preso molti meno voti (oltre 10mila) alle amministrative di quanti ne ha ottenuti il partito di Salvini alle Europee. L’anomalia era apparsa subito evidente al momento del voto locale. La Lega Nord era prima in molti Comuni reggiani alle Europee, ma poi, improvvisamente, i rapporti di forza si sono ribaltati alle amministrative. Al contrario il Pd ha performato meglio a livello amministrativo che europeo recuperando circa 20mila voti nel campione preso in esame. Volete qualche esempio?

Quello forse più eclatante e chiaro arriva da Reggio dove il Pd alle europee ha preso 30.664 voti, mentre la Lega ne ha ottenuti 21.422. Poche ore dopo, terminato lo spoglio delle amministrative, il risultato era di 31.248 voti per i Dem (che quindi hanno aggiunto 584 voti rispetto alle Europee) e di 17.179 voti per la Lega (che quindi ha perso 4.243 voti fra le due elezioni).

Nelle altre elezioni amministrative che vi mostreremo i risultati sono meno chiari (alcuni Comuni non sono conteggiati perché la sfida era fra liste civiche e quindi la Lega non era presente in esse), perché spesso non è possibile scorporare i dati delle varie liste e perché il centrodestra si presenta insieme ad altri simboli insieme a quello della Lega Nord, ma il risultato è sempre lo stesso. La somma complessiva dei voti del centrodestra è inferiore al dato della Lega alle europee.

Una delle possibili spiegazioni è che il voto alle Europee sia un voto più politico, ma questo calo potrebbe anche essere dovuto allo spessore dei candidati che vengono messi in campo dal centrodestra in quelle competizioni. Volete un esempio anche qui? Magari è solo un caso, ma quando il Carroccio ha messo in campo uno dei suoi uomini migliori, come è accaduto a Montecchio con il consigliere regionale Gabriele Delmonte, è avvenuto il contrario e il candidato ha fatto aumentare di circa 700 voti il bottino del Carroccio rispetto alle europee. Ecco il confronto fra i Comuni.

Albinea

Europee: Pd 1997 e Lega 1373 – Comunali: centrosinistra 3366 e centrodestra 1245

Boretto

Europee: Pd 594 e Lega 1010 – Comunali: centrosinistra 1984 e centrodestra 485

Casalgrande

Europee: Pd 2981 e Lega 3128 – Comunali: Pd 2945 e centrodestra 1296

Castelnovo Monti

Europee: Pd 1621 e Lega 2420 – Comunali: centrosinistra 3572 e centrodestra 1301

Cavriago

Europee: Pd 1905 e Lega 1304 – Comunali: centrosinistra 2786 e centrodestra 1297

Correggio

Europee: Pd 5756 e Lega 3219 – Comunali: Pd 5174 e centrodestra 2945

Gattatico

Europee: Pd 882 e Lega 918 – Comunali: centrosinistra 1336 e centrodestra 825

Gualtieri

Europee: Pd 1039 e Lega 1246 – Comunali: centrosinistra 1898 e centrodestra 453

Guastalla

Europee: Pd 2109 e Lega 2963 – Comunali: centrosinistra 3808 e centrodestra 2238

Montecchio

Europee: Pd 1883 e Lega 1793 – Comunali: centrosinistra 3245 e centrodestra 2434

Novellara

Europee: Pd 2730 e Lega 1912 – Comunali: centrosinistra 3873 e centrodestra 1579

Poviglio

Europee: Pd 1282 e Lega 1147 – Comunali: centrosinistra 2790 e centrodestra 704

Quattro Castella

Europee: Pd 2864 e Lega 2182 – Comunali: centrosinistra 5031 e centrodestra 1805

Reggio Emilia

Europee: Pd 30.664 e Lega 21.422 – Comunali: Pd 31248 e Lega Nord 17179

Reggiolo

Europee: Pd 1648 e Lega 1453 – Comunali: centrosinistra 3300 e centrodestra 634

Rolo

Europee: Pd 798 e Lega 557 – Comunali: centrosinistra 1082 e centrodestra 464

Rubiera

Europee: Pd 2680 e Lega 2242 – Comunali: centrosinistra 5261 e Lega Nord 1160

S. Ilario

Europee: Pd 2010 e Lega 1581 – Comunali: centrosinistra 2343 e centrodestra 870

Scandiano:

Europee: Pd 5146 e Lega 4370 – Comunali: Pd 6178 e centrodestra 3260

Vetto

Europee: Pd 244 e Lega 481 – Comunali: centrosinistra 908 e centrodestra 194

Vezzano

Europee: Pd 811 e Lega 762 – Comunali: centrosinistra 830 e centrodestra 596