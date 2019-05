Elezioni comunali, tutti i sindaci eletti nella nostra provincia

REGGIO EMILIA – Il centrosinistra tiene piuttosto bene in tutta la provincia. I dati clamorosi della Lega Nord, a livello di elezioni europee, che la vedevano prima in molti Comuni, non sono stati confermati per quel che riguarda le amministrative, come spesso accade.

E così, mentre siamo ancora in ballo per conoscere gli esiti elettorali di Reggio Emilia (di cui parliamo in un articolo a parte), avviene la stessa cosa per le amministrative a Scandiano (dove tuttavia il vicesindaco uscente Matteo Nasciuti si sta avviando alla vittoria), Correggio (dove la sindaca uscente Ilenia Malavasi è nettamente in testa) e Casalgrande (dove sarà ballottaggio fra Daviddi e Vaccari).

Per quel che riguarda gli altri Comuni al voto, invece, quasi ovunque il centrosinistra esce vittorioso. Le uniche eccezioni sono quelle di Viano, dove vince Nello Borghi e dove peraltro non esprimeva un sindaco nemmeno prima e di Bagnolo dove ha vinto Gianluca Paoli, sostenuto dalla lista Civica Bagnolo Viva. Ma vediamo i Comuni, un per uno.

ALBINEA: è stato eletto Nico Giberti, sindaco uscente, sostenuto dalla lista Uniti per Albinea che ha vinto con 3.366 voti, pari al 65,46% delle preferenze. Ha battuto Giovanni Marmiroli, sostenuto dal Centrodestra per Albinea che ha raccolto 1.245 voti, pari al 24,21% delle preferenze. Terzo è arrivato Luca Grasselli, sostenuto da Sinistra Unita Albinea che preso 531 voti, pari al 10,33% delle preferenze.



BAGNOLO: è stato eletto sindaco Gianluca Paoli, sostenuto dalla lista Civica Bagnolo Viva che ha ottenuto 1.967 voti, pari al 38,92% delle preferenze. Ha battuto di poco William Punghellini, candidato per Siamo Bagnolo Punghellini sindaco, che ha ottenuto 1.745 voti, pari al 34,53% delle preferenze. Più staccata Mara Bertoldi, sostenuta da Bagnolo Bene Comune che ha portato a casa 701 voti, con il 13,87% delle preferenze. Infine è arrivato quarto Marco Signori, sostenuto dal Movimento 5 Stelle che ha preso 641 voti, pari al 12,68% delle preferenze.



BAISO: è stato eletto sindaco Fabrizio Corti, sostenuto da Baiso Insieme, unico candidato con 1.593 voti su 1.805 schede scrutinate.



BIBBIANO: è stato eletto sindaco il primo cittadino uscente Andrea Carletti, sostenuto da Insieme per Bibbiano, che ha raccolto 3.846 voti, pari al 78,51% delle preferenze. Ha battuto Valterio Ferrari, sostenuto da Bibbiano Bene Comune, che ha racimolato 1.053 voti, pari al 21,49% delle preferenze.



BORETTO: è stato eletto sindaco Matteo Benassi, sostenuto da Viviamo Boretto, che ha raccolto 1.984 voti pari all’80,36% delle preferenze. Ha battuto la candidata del centrodestra Carmela De Vito, sostenuta dal Centrodestra per Boretto che ha raccolto 485 voti pari al 19,64% delle preferenze.



CADELBOSCO SOPRA: è stato eletto sindaco Luigi Bellaria, sostenuto dalla lista centrosinistra per Cadelbosco Sopra, che ha raccolto 2.480 voti, pari al 52,54% delle preferenze. Ha battuto Marino Zani, sostenuto da Cadelbosco per Tutti che ha raccolto 2.240 voti, pari al 47,46% delle preferenze.



CAMPAGNOLA: è stato eletto sindaco Alessandro Santachiara, sostenuto da Democratici insieme per Campagnola Emilia, unico candidato, con 2.271 voti su 2.822 schede scrutinate.



CARPINETI: è stato eletto sindaco Tiziano Borghi, sostenuto da Bene Comune per Carpineti che ha ottenuto 1.439 voti, pari al 59,17% delle preferenze. Ha battuto Patrick Fogli, sostenuto dalla lista Futuro Comune che ha raccolto 849 voti, pari al 34,91% delle preferenze. Terzo, staccato di gran lunga, è arrivato Lino Nironi, sostenuto da Tutti in Comune che ha raccolto appena 144 voti, pari al 5,92% delle preferenze.



CASALGRANDE: sarà ballottaggio a Casalgrande dove il sindaco uscente, Alberto Vaccari, si è fermato al 38%, mentre Giuseppe Daviddi di Noi per Casalgrande, lista dove è presente anche l’ex vicesindaco Cassindari, ha preso il 23%. Fra due settimane, quindi, assisteremo a un derby tutto interno al centrosinistra.



CASTELNOVO MONTI: è stato rieletto il sindaco uscente Enrico Bini, sostenuto da Castelnovo per l’Appennino, che ha raccolto 3.572 voti, pari al 60,58% delle preferenze. Ha battuto il candidato del centrodestra di Castelnovo Libera, Alessandro Raniero Davoli, che ha portato a casa 1.301 voti, pari al 22,07% delle preferenze. Terzo è arrivata Nadia Vassallo, sostenuta da Castelnovo né Cuori, che ha preso 582 voti, pari al 9,87% di preferenze. Ultimo Roberto Cavana, del Movimento 5 Stelle con 441 voti e il 7,48% di preferenze.



CAVRIAGO: è stata eletta sindaco Francesca Bedogni, sostenuta dalla lista Uniamo Cavriago che ha raccolto 2.786 voti, pari al 55,09% delle preferenze. Ha battuto Sergio Bevilacqua, sostenuto da Lega e Futuro per Cavriago che ha ottenuto 1.297 voti, pari al 25,65% delle preferenze. Terza la candidata del M5S, Natascia Cersosimo, che ha preso 974 voti, pari al 19,26% delle preferenze.



CORREGGIO:

FABBRICO: è stato eletto l’ex sindaco di Fabbrico ed ex segretario provinciale del Pd, Roberto Ferrari, che è tornato ad essere primo cittadino, sostenuto da Progetto Fabbrico, che ha ottenuto 1.899 voti, pari al 56,64% delle preferenze. Secondo è arrivato Giovanni Pedrazzini, sostenuto da Uniti per Fabbrico, che ha raccolto 1.090 voti, pari al 32,51% di preferenze. Terzo Roberto Pavarini, di Fabbrico in Comune, che ha portato a casa 364 voti, pari al 10,86% di preferenze.



GATTATICO: è stato eletto sindaco Luca Ronzoni, sostenuto da Progetto per Gattatico che ha raccolto 1.336 voti, pari al 44,48% delle preferenze. Ha battuto Sandra Bassi, candidata di Terra viva, che ha ottenuto 843 voti, pari al 28,06% delle preferenze. Terzo, di poco, Paolo Delsante candidato del centrodestra per Gattatico, che ha racimolato 825 voti, pari al 27,46% delle preferenze.



GUALTIERI: è stato eletto il candidato sindaco del centrosinistra Renzo Bergamini, sostenuto da Gualtieri Comunità in azione, che ha ottenuto 1.898 voti, pari al 56,02% di preferenze. Secondo è arrivata Mariarosa Simonazzi, sostenuta da Gualtieri Viva, che ha preso 534 preferenze, pari al 15,76%. Terza Patrizia Vezzani, di Gualtieri 2019 ripartiamo, che ha ottenuto 503 voti, pari al 14,85% delle preferenze. Infine Patrizia Vologni, di Centrodestra per Gualtieri, che ha ottenuto 453 voti, pari al 13,37%.



GUASTALLA: è stata eletta sindaco il primo cittadino uscente Camilla Verona, sostenuta da Guastalla bene Comune, che ha raccolto 3.808 voti, pari al 49,60% delle preferenze. Ha battuto Vanni Allegretti, del centrodestra per Guastalla, che ha preso 2.238 voti, pari al 29,15% delle preferenze. Segue Francesco Benaglia, della lista Avanti Guastalla con 1.334 voti, pari al 17,37% delle preferenze. Infine Luigi Grieco di Insieme per Guastalla che ha preso 298 voti, pari al 3,88%.



MONTECCHIO: è stato eletto il candidato del centrosinitra Fausto Torelli, sostenuto da Montecchio Futura che ha ottenuto 3.245 voti, pari al 57,14% delle preferenze. Ha battuto il leghista Gabriele Delmonte, sostenuto da Viviamo Montecchio, che ha raccolto 2.434 voti, fermandosi al 42,86% delle preferenze.



NOVELLARA: è stato eletta sindaco, il primo cittadino uscente Elena Carletti, sostenuta da Novellara Bene Comune, che ha preso 3.873 voti, pari al 55,35% delle preferenze. Seconda è arrivata la candidata del centrodestra, Cristina Fantinati, sostenuta dalla Lista Insieme, che ha ottenuto 1.579 voti, pari al 22,56% delle preferenze. Terzo Giovanni Mulè, del M5S, che ha preso 833 voti, pari all’11,90% delle preferenze. Quarta Angela Tagliavini di Siamo Novellara, che ha raccolto 409 voti, pari al 5,85%. Infine quinto Luca Sottana, sostenuto dalla lista civica Tradizione e futuro, che ha preso 304 voti, pari al 4,34%.



POVIGLIO: è stata eletta sindaco il candidato del centrosinistra Cristina Ferraroni, sostenuta dalla lista Ascoltare Poviglio, che ha ottenuto 2.790 voti, pari al 79,85% delle preferenze. Molto staccato il candidato del centrodestra, Fabio Natale, sostenuto da Lega e Indipendenti per Poviglio, che ha preso 704 voti, pari al 20,15% delle preferenze.



QUATTRO CASTELLA: è stato eletto sindaco Alberto Olmi, sostenuto da Quattro Castella Democratica, che ha ottenuto 5.031 voti, pari al 68,08%. Ha battuto il candidato del centrodestra Corrado Pioppi, sostenuto dal Centrodestra unito, che ha preso 1.805 voti, pari al 24,42% delle preferenze. Terzo Natale Cuccurese, di Quattro Castella Bene Comune, che ha ottenuto 554 voti, pari al 7,50% delle preferenze.

REGGIOLO: è stato eletto sindaco il primo cittadino uscente Roberto Angeli, sostenuto dal Centrosinistra per Reggiolo, che ha ottenuto 3.300 voti, pari al 66,21% delle preferenze. Ha battuto di gran lunga Gaetano Scaravalli, sostenuto dal Centrodestra per Reggiolo, che ha preso 634 voti, pari al 12,72%. Terzo Salvatore Muto, sostenuto da Ricostruiamo Reggiolo, che ha preso 396 voti, pari al 7,95%. Quarto Antimo Pappadia del Movimento 5 Stelle che ha racimolato 352 voti, pari al 7,06%. Quinto Nicolas Zanoni, di Rifondazione, partito comunista, Sinistra europea, che ha preso 302 voti, pari al 6,06%.



RIO SALICETO: è stato rieletto il sindaco uscente Lucio Malavasi, sostenuto da Rio in Comune insieme per il futuro, che ha ottenuto 2.369 voti, pari al 78,24%. Ha battuto Simone Morini, candidato della lista civica Democrazia diretta, che ha preso 659 voti, pari al 21,76%.



ROLO: è stato eletto sindaco Luca Nasi, sostenuto dal centrosinistra per Rolo, con 1.082 voti, pari al 54,37%. Secondo è arrivato il candidato del centrodestra Dario Moretti, di Uniti per Rolo, che ha ottenuto 464 voti, pari al 23,32%. Terzo Valentino Bellesia, sostenuto da Rolo civica, che ha preso 444 voti, pari al 22,31%.



RUBIERA: è stato rieletto il sindaco uscente Emanuele Cavallaro, sostenuto dal Centrosinistra Rubiera 2020, che ha preso 5.261 voti, pari al 67,72% di preferenze. Ha battuto il candidato del centrodestra Stefano Prodi, sostenuto dalla Lega Nord, che ha ottenuto 1.160 preferenze, pari al 14,93%. Terza la candidata del M5S, Rossana Cepi, che ha racimolato 995 voti, pari al 12,81%. Quarto Matteo De Vita, di Fdi-Forza Italia, che ha preso 353 voti, pari al 4,54% delle preferenze.



SANT’ILARIO: è stato eletto sindaco il candidato del centrosinistra Carlo Perucchetti, sostenuto da S. Ilario Futura, che ha ottenuto 2.343 voti, pari al 40,20%. Ha battuto Alberto Iotti, di Alternativa civica per S. Ilario e Calerno, che ha preso 1.959 voti, pari al 33,61%. Terzo è arrivato Gioele Malvica, che ha ottenuto 870 voti, pari al 14,93%. Ultimo Carlo Micucci, del M5S, che ha preso 656 voti, pari all’11,26%.



SCANDIANO: è stato eletto



TOANO: è stato rieletto il sindaco uscente Vincenzo Volpi, sostenuto da Futuro per Toano, che ha ottenuto 1.097 voti, pari al 45,61%. Ha battuto Carlo Benassi, candidato di Toano in Comune, che ha preso 857 voti, pari al 35,64%. Terzo è arrivato Paolo Schenetti, di Tutti per Toano, che ha ottenuto 451 voti, pari al 18,75%.



VETTO: è stato eletto Fabio Ruini, sostenuto dalla lista Per Vetto che ha ottenuto 908 voti pari al 82,40%. Ha battuto il candidato del centrodestra Alberto Bizzocchi, sostenuto dal Centrodestra per Vetto che si è fermato a 194 voti pari al 17,60% delle preferenze.



VEZZANO: è stato eletto Stefano Vescovi, a capo della lista civica SiAmo Vezzano, che ha ottenuto 1.116 voti, pari al 43,90%. Ha battuto la candidata del centrosinistra Annarita Bergianti, sostenuta dalla lista Vezzano di tutti, che ha preso 830 voti, pari al 32,65%. Terzo Luca Mulè, candidato del centrodestra, che ha preso 596 voti, pari al 23,45%.



VIANO: è stato eletto Nello Borghi, sostenuto da Progetto civico Nello Borghi sindaco, che ha ottenuto 1.120 voti, pari al 59,23% delle preferenze. Ha battuto la candidata del centrosinistra Laura Mori, sostenuta dalla lista Viano in Comune Mori sindaco che ha ottenuto 771 voti, pari al 40,77% delle preferenze.



VILLA MINOZZO: è stato eletto Ivo Elio Sassi, sostenuto dalla Lista civica per Villa Minozzo che ha ottenuto 1.647 voti pari al 74,66% delle preferenze. Ha battuto Massiliano Coloretti, sostenuto dalla lista civica Un avvenire per Villa Minozzo, che si è fermato a 559 voti pari al 25,34% delle preferenze.