REGGIO EMILIA – Confagricoltura convoca la sua Assemblea generale ordinaria e straordinaria, ai sensi dell’art. 9 dello Statuto, in prima convocazione alle 6 e in seconda convocazione alle 10 del 13 giugno, nella sede di Emilia Wine in via 11 settembre 2001, 3 ad Arceto di Scandiano.

L’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria è il seguente: lettura del bilancio consuntivo 2018; relazione del Presidente del Collegio revisori dei conti; approvazione bilancio consuntivo 2018; lettura e approvazione del bilancio preventivo 2019; nomina del presidente e di due componenti supplenti del Collegio dei revisori dei conti; varie ed eventuali.

L’ordine del giorno dell’assemblea straordinaria è il seguente: comunicazioni del presidente sulla proposta di modifiche statutarie; deliberazione su modifiche statutarie.

I componenti dell’assemblea dovranno essere in regola con il pagamento del contributo associativo.