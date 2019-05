Ben 32 Comuni al voto con 115 liste e 103 candidati

REGGIO EMILIA – La macchina amministrativa del Comune di Reggio Emilia e’ pronta ad affrontare la doppia tornata elettorale del 26 maggio. Gli elettori per le amministrative sono 124.948 (di cui 64.525 donne e 60.423 uomini) mentre hanno diritto a recarsi alle urne per le europee 122.525 cittadini (di cui 63.380 donne e 59.145 uomini).

I cittadini stranieri comunitari che votano per sindaco e Consiglio comunale sono 219, quelli per l’Europarlamento 148. A questi si aggiungono 2.325 votanti all’estero e 1.902 reggiani che votano per la prima volta. Le elettrici piu’ anziane sono due 108enni. In tutto sono 160 le sezioni elettorali (ripartite in 53 sedi) oltre a otto seggi speciali (compresi due all’ospedale) e 15 seggi volanti.

Ancora, nello svolgimento delle elezioni, il Comune impieghera’ circa 70 dipendenti e 69 agenti della Polizia locale. La spesa complessiva prevista per l’amministrazione e’ di 393.000 euro di cui 123.000 euro per compensi di presidenti e scrutatori, 140.000 per acquisti ed affidamento di servizi vari e 130.000,00 per il personale. Gli oneri verranno parzialmente rimborsati dallo Stato.

In provincia: 32 Comuni al voto con 115 liste e 103 candidati

Il 26 maggio si vota per le elezioni amministrative, complessivamente, in 32 Comuni su 42 nella provincia di Reggio Emilia. Complessivamente, per quanto riguarda le amministrative, sono 353.734 i residenti chiamati al voto nei 32 Comuni interessati. Solo quattro di questi superano i 15mila abitanti e quindi, nel caso in cui nessun candidato raggiunga il 50% più uno dei voti, si andrà al ballottaggio fra i due aspiranti sindaci che hanno ottenuto le percentuali più alte. Si tratta di Reggio Emilia, Scandiano, Correggio e, per la prima volta, anche Casalgrande.

Ci sono altri Comuni, invece, in cui il risultato è già definito, astensionismo permettendo. Si tratta di Baiso e Campagnola, dove a correre sarà un solo candidato. Le liste depositate fra tutti e 32 i Comuni sono 115, per un totale di 103 aspiranti sindaci. Ma meno di un terzo di loro riuscirà a sedere sulla sedia più alta del proprio consiglio comunale.