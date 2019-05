Aprono Aquatico e le piscine estive di Kinema

REGGIO EMILIA – L’estate si fa attendere in questo 2019, ma le piscine del network Kinēma (guarda il video qui) sono pronte ad accoglierla a braccia aperte. Il 31 maggio inizia ufficialmente la stagione per gli impianti natatori di Reggio, Parma e Modena gestiti dalla società di proprietà del Comitato Uisp di Reggio Emilia.

Aquatico e le aperture del weekend

Il primo ad inaugurare la stagione sarà il Parco Aquatico di Reggio Emilia (www.aquatico.it) dalle 12:30 alle 18:30 di venerdì 31 maggio con un ingresso ridotto di €6 per tutti. Sabato 1 e domenica 2 giugno il parco sarà aperto dalle 9 alle 19 per poi tornare all’orario ridotto (12:30-18:30) da lunedì 3 a venerdì 7 giugno. Dall’8 giugno entrerà in vigore invece l’orario ufficiale valido per tutta la stagione di Aquatico, che prevede alcune interessanti novità per la stagione 2019: una partnership con la FIGC in occasione degli Europei di Calcio Under21 ospitati dalla nostra città e una con Decathlon Reggio Emilia, che quest’anno avrà un proprio punto vendita all’interno del Parco Aquatico.

Sabato 1 giugno inaugureranno la stagione anche la piscina L’Azzurra di Scandiano e i Komodo di Boretto, Castelfranco Emilia e Rubiera a cui si aggiunge Ego Village a Collecchio.

Promozioni per le famiglie

Tutte le piscine del circuito prevedono diverse promozioni, comprese alcune agevolazioni per le famiglie per dare a tutti la possibilità di godersi un’estate piacevole e divertente in città a costi accessibili. Sono previsti sconti per gruppi di 3 e 4 persone dal lunedì al sabato, una promozione per la domenica, il lunedì rosa con lettino omaggio alle donne e la possibilità di fruire di tutte le piscine del network con un solo abbonamento stagionale in prevendita a prezzo scontato fino al 2 giugno e acquistabile nelle segreterie. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.kinemasrl.com.